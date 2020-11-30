【周星馳于文鳳案】指于文鳳不欲予人印象無貢獻支取款項　周星馳胞姐指簽協議屬形式

▲ 周星馳胞姐周文姬(黑色口罩者)今於高等法院作供。(楊詠渝攝)

影星周星馳遭前女友于文鳳追討逾7,000萬分紅案，今（30日）於高等法院續審。周星馳胞姐周文姬今午昨供指，其證人口供指，于不想予人印象無貢獻，而又獲得款項，故簽訂協議作為形式上的承諾。對於于早於協議前已在星輝海外工作一說，周文姬供稱「諗唔到邊樣」。雙方傳召證人程序完畢，押後至12月17及18日作結案陳詞。

周的胞姐周文姬作供指，代表于文鳳的資深大律師袁國強指於2002年4月1日，星輝海外有限公司與于的公司簽訂財務顧問協議，于並沒有草擬有關協議。據周的胞姐證人供詞指，于不想予人印象無貢獻，而又獲得款項，故簽訂協議作為形式上的承諾。袁則指早於2002年4月，于已協助星輝海外處理業務，周文姬回應「諗唔到有邊樣」。

周文姬又指，于曾要求支付的其中一筆款項，涉及未出售物業的獲利分成，周文姬指當時于向她表示「等錢洗」，周文姬便著于向周星馳查詢。周文姬供稱對此感到「好奇怪」，她認為若于急於用錢，可以使用其他方法，「唔一定做啲奇怪麻煩嘢」。

周文姬又供稱曾見過文件寫上10%佣金，她表示不會問及周星馳，只做好會計，亦不會問及支付款項原由，只關注會計記錄是否恰當。

代表周星馳的資深大律師文本立表示，不會傳召周星馳母親作供，亦不會就物業估價作挑戰。原告及答辯一方均已傳召所有證人作供，案件押後至12月17及18日進行結案陳詞。

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記者：林育慧