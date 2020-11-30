唐寧拍短片宣揚控制糖尿+保護心臟資訊　「童顏女神」演22歲女生零違和

▲ 現在唐寧演回22歲女生也沒有違和感。

細細個已出道的唐寧，現在已是兩孩之母，仍然保養得很好，被網民稱為「童顏女神」。唐寧最近參與健康教育微電影拍攝，其中一幕戴上長髮假髮演22歲大學剛畢業的女生，再以行動證明這個「不老傳說」。

而這兩集微電影講述片中患糖尿病的爸爸，如何陪唐寧度過大學畢業、結婚、生仔的重要人生階段。所以因應劇情，唐寧要由22歲演到46歲。

由22歲演到46歲無難度

一連兩集的控制糖尿和保護心臟的健康教育微電影內，唐寧不斷提醒戲中的爸爸要跟足醫生指示改善生活和服藥，因爲一旦不好好保護心臟，「糖尿心」患者的壽命可較一般人短12年！

現實中的唐寧細細個一直都是束長髮，但做媽媽後就常以短髮示人。不少網民一直都希望她可以再留長髮，重拾拍劇時的仙氣look。為這套微電影，她特意戴上又長又直的黑色假髮，瞬間變回22歲，彷如時光倒流。

唐寧表示：「現實中，自己的至親年紀都不小，還整日以為高鹽高糖的食物食少少無所謂；又以為可以不聽醫生話，自己減藥就減藥。我好多時都會心軟順老人家意，拍完才知其實跟醫生吩咐食藥真的很重要，否則隨時心臟病發便好危險。」

她還說，雖然自己比較喜歡束短髮，但因應拍攝偶爾變回長髮，自己都覺得好新鮮。