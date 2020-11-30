港鐵站外藏噴漆𠝹刀　舞台音響員罪成囚4周

▲ 舞台音響員涉於港鐵站外藏噴漆𠝹刀，今於九龍城裁判法院被判監4周。(經濟日報資料圖片)

去年8.31太子站事件之後一天，有示威者涉破壞多個地鐵站設施，其中1名22歲舞台音響從業員涉在鑽石山站附近被搜出噴漆及𠝹刀等物品，被控管有任何物品意圖摧毀或損壞財產罪，經審訊後被裁定罪成，今（30日）於九龍城裁判法院被判監4星期。裁判官指勞教報告指他身體不適合入勞教中心，而報告內容未能反映被告願意認罪，被告亦拒絕透露更多案情，顯示他無悔意，但考慮到被告無使用過涉案物品，判監4星期。

被告盧栢軒（22歲），報稱舞台音響從業員，控罪指他於2019年9月1日在港鐵鑽石山站保管1樽塑膠的白色油漆、1支刷、2把剪刀、1把鎅刀、2支黑色噴漆、1支白色噴漆及1個打火機，早前經審訊後被定罪。另外1項指他於鑽石山站內破壞設施的控罪則不成立。

辯方求情指，被告對音樂有熱誠，積極參與樂團活動，視音樂為終生事業，亦以行動及出錢支持香港地下樂團，另外他會參與社區中心義工，證明他願意服務社群，前僱主亦對其讚賞有加。代表律師解釋雖然勞教中心報告指被告否認控罪，但他曾承諾今後會安分守己，重犯機會低，亦能反映他有悔意，希望法庭索取社會服務令報告。

裁判官葉啟亮判刑時指，勞教中心報告指被告身體不適合入勞教中心，而報告內容未能反映被告願意認罪，被告亦拒絕透露更多案情，顯示他無悔意。裁判官又考慮到被告無案底，案發時無證據指他用過涉案物品，判監4星期。

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記者：林欣樂