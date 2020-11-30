【縮減服務】衞生署長者健康中心每周3日提供服務　社會衞生科診所服務明(1日)起暫停

鑑於新冠肺炎疫情發展，衞生署宣布將逐步調整署方轄下長者健康中心及社會衞生科診所服務的安排，以調配更多醫護人手支援抗疫工作，配合運作需要。

明日（12月1日）開始，所有18間長者健康中心的服務和時間將逐步調整如下：

各長者健康中心每星期有三日提供服務

只為會員提供已預約的醫療服務和季節性流感疫苗接種服務

15間長者健康中心仍維持為非會員接種季節性流感疫苗服務

詳情可參閱網頁：www.elderly.gov.hk/cindex.html。中心職員會聯絡已預約服務的受影響人士作進一步安排。

灣仔女性社會衞生科診所及灣仔男性社會衞生科診所的性傳播疾病服務明日起暫停。如有需要，病人可前往其他社會衞生科診所求醫。署方亦會聯絡已預約服務的受影響人士另作安排。

此外，為加強感染控制措施減少人流及社交接觸機會，衞生署建議，除非因特殊原因，親友應盡量避免陪同應診者到訪母嬰健康院／兒童體能智力測驗中心或其他診所／設施，並建議：



不多於兩名家長陪同六個月或以下的初生嬰兒到訪母嬰健康院／兒童體能智力測驗中心；

不多於一名家長／親友陪同其他服務使用者到訪診所／設施。

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責任編輯 李志強