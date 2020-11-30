葉建源告別議會後冀重拾教鞭　續為業界發聲

▲ 教育界立法會議員葉建源將於明日（12月1日）正式離任。（馮琪雅攝）

民主派早前宣布總辭，教育界立法會議員葉建源亦將於明日（12月1日）正式離任。葉建源評價任內8年多的兩名教育局局長表現，批評前局長吳克儉「一事無成」，現任局長楊潤雄則說了許多令教育界「唔開心」的說話，未有釐清業界「被抹黑」的問題。而他本人卸任議員後仍會繼續關注教育議題，並希望重拾教鞭，至於會否出選明年下屆立法會議席仍是言之尚早。

葉建源自2012年起代表教協出選立法會教育界功能組別議員，期間經歷連任及延任，至今擔任議員共8年2個月。

他回顧任內首5年，認為時任特首梁振英不重視教育，前任教育局局長吳克儉更是「一事無成」。他指其後林鄭月娥上任特首初期有短暫改善，但好景不常，批評政府將施政失當造成衝突的成因推向教育，令教育成為「代罪羔羊」，議會內外也有勢力抹黑教育界，他藉此重申他本人及教協均主張和平及「一國兩制」，他亦期望現任教育局局長楊潤雄為教育界釐清「被抹黑」的問題、「擋住問題」，但他指政府實際做法不符程序、不按教育規律及需要，只追求「政治正確」，對此感失望。

▲ 葉建源回顧任內8年多期間的兩任教育局局長表現。（馮琪雅攝）

他說離開議會後亦不會「離開教育」，他仍然是教協副會長，會繼續關注教育議題及為業界發聲，包括協助被投訴教師上訴及司法覆核，以及跟進通識科等重大教育議題，承諾會在制度內盡力去做，但直言失去議會平台及陣地後，沒有議員辦事處協助，未來可跟進的個案數量會減少，同時亦會失去民意代表身份，與各界交涉或會有少許影響。他又寄語業界在困難時期要有希望、沉著應對，秉持專業及良知做「講真說話」的教師。

對於即將離開議會，葉建源說個人而言感到遺憾，但退下來某程度上亦是一種「解脫」，既可重拾閱讀興趣和做運動等，未來亦希望重執教鞭，由於已多年沒有教書，擔心難以適應，故希望擔任兼職及代課教師，願意到大學、中學及小學任教，任教昔日主科中文科，其他科目如通識科也可嘗試，沒有幼稚園教師註冊的他笑言「可能可以去做校工」，但「唔知有冇人敢請我」。

他亦強調議會非常重要，惟議會佔多數的政黨並非最受民意支持，形容議會及三權均已失衡，故由8月決定留守，到後來決定離開。不過，他寄語「香港人未來不應隨隨便便放棄議會，應該繼續爭取」，但需視乎當時的議會是否可作為民意代表的地方。

至於明年會否再參選立法會，他說暫時未有強烈意願參選，教協亦未有進行相關討論，認為是言之尚早。

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記者：馮琪雅