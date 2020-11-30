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【縮減服務】全線郵局12月1日起提早下午4時關閉　確診大廈暫停上門派遞14天

社會 20:23 2020/11/30

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

全線郵局12月1日起提早下午4時關閉，確診大廈暫停上門派遞14天。

因應政府今日(30日)宣布的公務員在家工作安排，香港郵政公布明日(12月1日)起，全線郵政局於星期一至五將會維持正常開門時間，但會提早於下午四時關閉；星期六營業時間如常（郵政總局及尖沙咀郵政局會提早於下午四時關閉），但流動郵政局服務暫停。
　　 
郵箱收信及郵件派遞（包括特快專遞）會維持正常服務。就過去14天內曾有確診個案的大廈，香港郵政只會維持每星期三次的大堂信箱派遞服務，但上門派遞會繼續暫停，直至有關大廈從過去14天內曾有確診個案的大廈名單中剔除。
　　 
香港郵政會繼續在全線郵政局採取各種減低社交接觸及預防感染措施，並為前線員工提供防護面罩、眼罩、口罩、酒精消毒紙巾、酒精搓手液及手套等防護裝備。
　　 

由於郵政局開放時間有所調整，市民如有必要前往郵政局使用櫃位服務或需等候較長的時間。在此期間，本地及出入口郵件服務會有所延誤，就此帶來不便，敬希市民見諒。如有查詢，可致電香港郵政熱線2921 2222。

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責任編輯　李志強

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