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【防疫措施】海洋公園宣布12月2日起暫停開放直至另行通知

社會 20:30 2020/11/30

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

海洋公園宣布鑑於政府就新冠肺炎疫情反彈收緊防疫措施，要求第 599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》所表列之公眾娛樂場所於12月2日至15日暫停營業，海洋公園將於12月2日起暫停開放，直至另行通知。

所有12月2日至15日期間之網上預約及原有活動安排將會取消，不便之處，敬請見諒。

公園表示，已於公園售票處或官方網站購買受影響日期之入場門票或報名參加公園活動的訪客，可保留相關門票及登記確認通知書，日後直接聯絡公園換票或退款。

而經由公園正式授權旅行社或其他正式授權銷售平台購入門票之訪客，公園將協助提供換票或退款資料。有關換票及退款細則，將稍後於海洋公園官方網站 www.oceanpark.com.hk 公布。

公園將密切注意疫情發展，並按政府的最新防疫指引釐定重開日期。我們期望可儘快再次接待訪客。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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責任編輯　李志強
 

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