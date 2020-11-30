【新冠肺炎】調查指本港逾4成HIV高風險者減少定期檢測　半數表示憂慮感染新冠肺炎

▲ 香港愛滋病基金會建議加強應用遙距看診，冀政府加強支援。

新冠肺炎疫情肆虐，連帶影響其他病症的照顧服務。有調查推算，本港近4成HIV感染者疫情期間減少進行病毒量檢測，5成感染者減少覆診，情況較亞太區整體差，香港愛滋病基金會建議加強應用遙距看診，冀政府加強支援。

美國藥廠吉利德科學及香港愛滋病基金會於今年10月至11月中進行問卷調查，在亞太區共10個地區訪問了1,265人，當中香港有84人受訪，包括50名HIV感染者、27名高風險者和7名感染科醫生，發現疫情持續影響愛滋病照顧服務。受訪的HIV感染者當中，有4成人表示疫情期間減少進行病毒量檢測，另有5成表示疫情期間因為醫療服務受影響而減少覆診，甚至從未覆診；亦有逾4成高風險者減少定期檢測，當中過半指因擔心感染新冠肺炎。

吉利德科學醫學事務（愛滋病）副總監黃天鴻稱，高風險者減少定期檢測，隨時染上病毒亦不自知；感染者少覆診亦令醫生未必關注到他們的身體狀況，令該兩類人士未必及時得到適切治療，增加公眾健康風險。

中大內科及藥物治療學系助理教授、於威爾斯親王醫院診治HIV患者逾10年的雷頌恩指，遙距問診可助醫院更靈活安排覆診時間，亦可解決醫院空間不足問題。HIV感染者Joe表示，自己屬於病情較穩定的一群，須每半年一次覆診及取藥，他到醫院覆診時亦憂慮會受新冠肺炎感染。

因應疫情，基金會上年推出的家居檢測試驗計劃在今年亦收到大量查詢及需求，今年5月至10月已派出約200個檢測套裝，對比去年5月至今年4月只派出150套為多，基金會總幹事劉燊燊建議政府加大資助家居檢測試驗計劃，由以往每年資助400套增至1,000套。

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記者：蘇文軒