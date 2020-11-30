【新冠肺炎】有確診者上周四到訪　東區醫院口腔頜面外科及牙科診所和柴灣政府牙科診所明日關閉以清潔消毒

▲ 東區醫院口腔頜面外科及牙科診所因曾有確診人士到訪，明日需暫停服務以消毒清潔。（經濟日報資料圖片）

衞生署今日（十一月三十日）表示，署方轄下的東區醫院口腔頜面外科及牙科診所（口腔頜面外科及牙科診所）得悉一名確診新冠病毒病人士曾到訪上址應診。由於該口腔頜面外科及牙科診所與柴灣政府牙科診所共用一個候診室，基於公共衞生考慮，兩所診所明日（1日）將進行徹底清潔和消毒。有關口腔頜面外科及牙科診所的預約服務將暫停，而柴灣政府牙科診所將關閉。診所職員會聯絡已預約人士另作服務安排。

署方指，該確診人士於上周四(26日)到有關口腔頜面外科及牙科診所接受治療，候診期間一直有佩戴口罩，其後上周六(28日)確診新冠狀病毒病，當時當值的醫護人員有佩戴口罩和配備適當的防護裝備，兩所診所職員未有出現病徵或有確診個案。

因應疫情，牙科診所已加強感染控制措施，包括所有人員進入診所時必須進行體溫檢測及進行健康申報。牙科服務在疫情期間，一直嚴格執行各項防疫措施，包括為屬下人員提供口罩和其他防護裝備，以及加強診所的清潔和消毒。所有職員均佩戴口罩工作及時刻注意手部衞生。衞生署高度關注2019冠狀病毒病的情況，亦再提醒所有員工須注意個人衞生，並時刻提高警覺。

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責任編輯 楊玉珠