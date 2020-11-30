【新冠肺炎】友邦香港一名財務策劃顧問家人確診　鰂魚涌友邦香港大樓辦公室關閉2天

▲ 鰂魚涌友邦香港大樓辦公室關閉2天。（經濟日報記者攝）

本港今日新增76宗新冠肺炎確診個案，同日錄得逾50宗初步確診。友邦香港證實一名於鰂魚涌友邦香港大樓辦公室工作的財務策劃顧問被列為緊密接觸者，其家人於前日(28日)確診；該財務策劃顧問已隨即進行病毒測試，現正等候結果，友邦香港即時關閉相關辦公室2日，及安排大樓相關樓層進行徹底清潔消毒。

友邦香港表示，一名財務策劃顧問的家人於11月28日確診感染，而被列為緊密接觸者，已隨即進行病毒測試，現正等候結果，目前未出現病徵，正在家居隔離及等候衛生署送往隔離中心。該名財務策劃顧問於鰂魚涌友邦香港大樓辦公室工作，最後上班日為11月26日，全程均有戴上口罩。

友邦香港已即時關閉相關辦公室2日，及安排大樓相關樓層進行徹底清潔消毒同時即時追蹤及通知與該名財務策劃顧問工作有緊密接觸的人士，要求他們進行病毒測試並留家工作，直至測試結果陰性，才返辦公大樓工作；同時已通知大樓管理處清洗消毒相關樓層鮮風櫃和冷氣過濾網，進一步徹底清潔及消毒電梯和公眾地方。

發言人稱，會繼續密切留意情況及政府指引，並與同事保持緊密溝通，適時採取進一步的相應措施：又會全面配合衞生防護中心安排，包括檢疫及醫學監測。

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記者：陳正怡