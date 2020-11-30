【岑杏賢結婚】岑杏賢低調簽字圓婚 湯洛雯+朱千雪觀禮感動落淚

▲ 岑杏賢低調完成婚禮。

岑杏賢結婚！岑杏賢（Jennifer）在10月份32歲生日時，好姊妹朱千雪、湯洛雯、蔣家旻及張嘉兒代公布婚訊，Jennifer將嫁給任金融工作的34歲圈外男友張嘉俊（Kelvin）。而昨日（11月29日）早上，岑杏賢跟未婚夫低調簽字結婚，有份出席觀禮的好姊妹包括朱千雪、湯洛雯及張嘉兒等。

今日有傳媒報導，岑杏賢跟未婚夫Kelvin已低調行禮，兩人在好友、家人見證下簽字註冊結婚，有指儀式雖簡單，Jennifer亦有穿婚紗示人，䀆展優雅。

▲ 早前一眾姊妹代報婚訊。

有份出席觀禮的好姊妹包括朱千雪、湯洛雯及張嘉兒等，眾人均感動而哭。

岑杏賢向傳媒證實婚訊，但因想低調舉行，故未交代細節。

有指已轉任律師行業的朱千雪是二人證婚律師，但朱千雪否認，只稱有出席婚禮，並對二人結婚十分感動。

有份出席的湯洛雯則指婚禮很甜蜜，Jennifer亦十分幸福。

▲ 岑杏賢丈夫是圈外人。

Jennifer早前已曾向TOPick確認婚訊，並會低調舉行，她稱：「Kelvin已經求了婚一段時間，但一直沒跟大家公開，因為未婚夫是圈外人想尊重他低調處理，希望大家明白。 」

她又感謝早前一班好友花盡心思為她送上最大嘅祝福，感激有一班好錫自己的姊妹！

岑杏賢男友浪漫細心

岑杏賢於今年2月承認在去年與圈外人Kelvin拍拖。男方今年34歲，任職金融投資，為加拿大籍港人，去年於一位共同朋友的婚禮上認識 ，直言二人相識可說是緣分。

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Jennifer大讚男友心地好，又疼錫她，二人相處很舒服。

另外她亦對媒體透露過，男友不時為她送上驚喜，比如會訂餐廳跟她吃晚飯，又會找一些拍拖好去處跟其約會，是位很浪漫的男士。