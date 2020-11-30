民主黨領導層周日改選　兩青委選副主席對戰林卓廷

▲ 新一屆的民主黨青年委員會。（李淇攝）

民主黨領導層將於本周日改選，不過新一屆的民主黨青年委員會日前已新鮮出爐。一眾新生代今日（30日）率先與傳媒會面，新任主席陳堡明表示，過去「民主青年」鮮有參與及回應政治事件，未來會從網路、地區及其他政治行動上，回應及參與各種討論，亦擬擴大民主黨的政黨實習計劃，留住更多年輕人加入民主黨的平台。

對於民主青年未來工作及定位，新任主席陳堡明就坦言，經歷過去一年社會事件，看到民主派不論在議會、街頭或國際宣傳上都正被打壓，認為同路人在緊守三線並行原則同時，可以嘗試第三或第四條線，在社區內宣揚民主運動。

陳堡明希望，未來的地區工作可以青年化，即不是傳統的工作模式，反而可以嘗試在網上有不同的行動，可以將社區變得活潑點，年輕點。未來亦會舉不同的活動，給予不同年輕人參與，讓民主青年成為一個平台，凝聚民意，增強大家繼續留在香港的心。

梁翊婷就認為，民主黨新生代的模式，將會與前人不同，現時該黨區議員約有91席，不少都是年輕人，希望未可集合五區青年（港島、新界東及西、九龍東及西），在社區內連結不同光譜的年輕人。

過往的「民主青年」都比較低調，在社會甚至社區內都較少人認識。今屆民主青委共有15人，雖然平均年齡不夠30歲，最年輕的僅23歲。不過，他們當中已有4名為現任黨中委，更有至少6新人，會報名參選，欲力爭成為30名民主黨中委的其中一員。

而身兼青委成員的觀塘區議員梁翊婷，以及沙田區議員洗卓嵐，更將參選新一屆的副主席，與前輩林卓廷三人爭兩個位。

兩名參選副主席的90後，面對立法會議員的挑選，坦言未有擔心，指黨內一直鼓勵大家競爭，認為民主制度下無人想只有單一聲音，有贏有輸才是好事。陳堡明就笑言，當然希望一眾青委可以當選，但即使未能選上，相信領導層亦會與黨內年輕人溝通，聆聽意見。