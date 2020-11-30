  • 19°C
香港時間 : 20201201日 (二) 00:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】仁安醫院造影部再增3人檢疫期間確診　曾於茶水間脫罩交談

社會 22:20 2020/11/30

分享：

熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

（經濟日報資料圖片）

本港近日屢見有醫院爆疫，仁安醫院一名於醫療造影部職員早前確診，同部門另一員工亦染疫。仁安醫院今日回覆指獲悉首名員工確診後，已將同部門的密切接觸者檢疫隔離，及後再多2名正檢疫的員工確診，今日亦再多一人初步確診。換言之仁安至今已有5名員工染疫，據知染疫員工曾於茶水間交談10分鐘，期間未有戴口罩。

仁安醫院早前一名醫療造影部兼職64歲後勤女員工確診(第5672宗確診個案)，屬於最大爆疫歌舞群組的相關個案，當日為全院所有員工進行病毒檢測，亦再有一名51歲醫療造影部員工中招(第5730宗確診個案)；檢疫隔離的員工中有2名員工檢疫期間確診，今日再有一人初步確診。

據知染疫員工曾於院內茶水間傾談10分鐘，期間未有戴口罩，曾到茶水間的逾30多名員工須接受檢疫；至今已有4名醫療造影部確診及一人初步確診。

仁安稱，確診員工與病人沒有緊密接觸，工作期間均有穿戴上合適保護裝備及口罩，工作環境亦定時進行消毒，並已於11月22日後接受檢疫，未有返院工作。院方稱已為所有部門同事於11月28日再做第二輪病毒檢測，所有同事測試結果全屬陰性，又會於指標日期定期為同事進行檢測。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳正怡

相關文章

【新冠肺炎】仁安醫院2名放射診斷部員工染疫　其中一人涉跳舞群組
19:04 2020/11/23
【新冠肺炎】仁安醫院2名放射診斷部員工染疫　其中一人涉跳舞群組
【新冠肺炎】歌舞群組有人會與陌生人跳舞吃飯　張竹君承認添追蹤困難
18:48 2020/11/30
【新冠肺炎】歌舞群組有人會與陌生人跳舞吃飯　張竹君承認添追蹤困難
【新冠肺炎】新增9宗不明源頭個案　涉及保安員髮型師及主婦
18:07 2020/11/30
【新冠肺炎】新增9宗不明源頭個案　涉及保安員髮型師及主婦
疫情 仁安醫院 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【醜小鴨變天鵝】前男友嫌醜不肯帶出街見朋友 21歲女生花2年整容蛻變成女神
18:34 2020/11/29
【醜小鴨變天鵝】前男友嫌醜不肯帶出街見朋友 21歲女生花2年整容蛻變成女神
WhatsApp瘋傳毒link　扮adidas送5000對鞋
12:13 2018/01/29
WhatsApp瘋傳毒link　扮adidas送5000對鞋
【開心速遞】TVB甘草陳勉良多次開國畫展　靠兒子走出喪妻陰霾重拾畫筆　　
18:41 2020/11/29
【開心速遞】TVB甘草陳勉良多次開國畫展　靠兒子走出喪妻陰霾重拾畫筆　　