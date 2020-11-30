【新冠肺炎】仁安醫院造影部再增3人檢疫期間確診　曾於茶水間脫罩交談

▲ （經濟日報資料圖片）

本港近日屢見有醫院爆疫，仁安醫院一名於醫療造影部職員早前確診，同部門另一員工亦染疫。仁安醫院今日回覆指獲悉首名員工確診後，已將同部門的密切接觸者檢疫隔離，及後再多2名正檢疫的員工確診，今日亦再多一人初步確診。換言之仁安至今已有5名員工染疫，據知染疫員工曾於茶水間交談10分鐘，期間未有戴口罩。

仁安醫院早前一名醫療造影部兼職64歲後勤女員工確診(第5672宗確診個案)，屬於最大爆疫歌舞群組的相關個案，當日為全院所有員工進行病毒檢測，亦再有一名51歲醫療造影部員工中招(第5730宗確診個案)；檢疫隔離的員工中有2名員工檢疫期間確診，今日再有一人初步確診。

據知染疫員工曾於院內茶水間傾談10分鐘，期間未有戴口罩，曾到茶水間的逾30多名員工須接受檢疫；至今已有4名醫療造影部確診及一人初步確診。

仁安稱，確診員工與病人沒有緊密接觸，工作期間均有穿戴上合適保護裝備及口罩，工作環境亦定時進行消毒，並已於11月22日後接受檢疫，未有返院工作。院方稱已為所有部門同事於11月28日再做第二輪病毒檢測，所有同事測試結果全屬陰性，又會於指標日期定期為同事進行檢測。

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記者：陳正怡