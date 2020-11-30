兒童醫院及廣華醫院爆鼻病毒及腸病毒　多4病童感染

▲ 兒童醫院一病房有3名女病童感染鼻病毒或腸病毒。(經濟日報資料圖片)

醫管局九龍中醫院聯網發言人表示，位於啟德的兒童醫院一個兒科病房自本月22日起，先後有3名女病童（年齡由7個月至18歲）出現發燒及呼吸道感染徵狀，院方已為該3名病童進行所需測試，結果均對鼻病毒或腸病毒呈陽性反應，全部病童現正接受隔離治療，情況穩定。

院方指已根據既定指引加強感染控制措施，包括徹底清潔及消毒相關病房、嚴格執行飛沫及接觸傳播防護措施，及加強員工及病童手部衞生。



另外，廣華醫院一個兒科病房早前亦有病人確診感染鼻病毒或腸病毒，今日該病房再有一名10歲女病童出現呼吸道感染徵狀，院方已為該名病童進行所需測試，結果亦對鼻病毒或腸病毒呈陽性反應，病童現正接受隔離治療，情況穩定。

廣華醫院又指，已根據既定指引，執行下列各項加強感染控制措施：

1. 緊密監察該病房病童的健康情況，並為病童進行鼻病毒／腸病毒篩查；

2. 嚴格執行飛沫及接觸傳播防護措施，加強員工及病童手部衞生；

3. 安排有關病格暫停接收新症；及

4. 加強病房環境及儀器消毒。



九龍中醫院聯網指會繼續密切監察有關病房其他病童情況，並已將有關個案呈報醫管局總辦事處及衞生防護中心跟進。

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責任編輯：楊玉珠