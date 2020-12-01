【確診大廈】11月30日新增76宗確診 山頂豪宅LA HACIENDA上榜
社會 00:25 2020/12/01
11月30日本港新增76宗確診個案，撇除8宗輸入個案，68宗本地個案中，有9宗屬感染源頭不明。衞生防護中心深夜公布新增確診者居住大廈名單，山頂豪宅LA HACIENDA上榜，鴨脷洲海怡半島單日再增4宗確診。
筲箕灣愛蝶灣、鴨脷洲海怡半島、啟德龍譽、將軍澳維景灣畔、馬鞍山嵐岸、大埔嵐山、上水御皇庭、青衣灝景灣、荃灣海之戀、荃灣麗城花園、元朗Yoho Midtown、元朗朗屏8號等中產屋苑均有確診個案。
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新增患者繼續遍布全港18區，沙田區最多佔7宗，港島南區及九龍城區亦各佔6宗。各區新增確診者居住大廈名單如下：
中西區(5)
- 山頂LA HACIENDA A座
- 半山區福臨閣
- 半山區堅麗閣
- 西營盤朝光樓
- 西營盤均益大廈3期B座
灣仔(1)
- 銅鑼灣灣景樓B座
東區(4)
- 筲箕灣東華三院方樹泉社會服務大樓
- 筲箕灣東旭苑東緻閣
- 筲箕灣東旭苑東緻閣
- 筲箕灣愛蝶灣5座
南區(6)
- 薄扶林富林苑C座
- 鴨脷洲海怡半島怡雅閣9座
- 鴨脷洲海怡半島怡雅閣9座
- 鴨脷洲海怡半島美家閣
- 鴨脷洲海怡半島怡雅閣
- 跑馬地永富苑
觀塘(5)
- 油塘油翠苑泳美閣
- 觀塘花園大廈玉蓮臺2座
- 秀茂坪曉麗苑曉星閣
- 九龍啟田邨啟旺樓
- 九龍藍田邨藍暉樓
黃大仙(4)
- 鑽石山宏景花園6座
- 新蒲崗采頤花園6座
- 牛池灣彩雲二邨啟輝樓
- 牛池灣嘉峰臺5座
九龍城(6)
- 啟德龍譽1B座
- 九龍德朗邨德珊樓
- 九龍德朗邨德珊樓
- 九龍德朗邨德璋樓
- 土瓜灣東寶大廈
- 何文田何文田邨景文樓
油尖旺(3)
- 旺角利群大廈
- 旺角甘霖街廣裕大廈
- 大角咀中英樓
深水埗(2)
- 深水埗怡靖苑寧靜閣
- 石硤尾石硤尾邨美山樓
西貢(4)
- 將軍澳厚德邨德富樓
- 將軍澳厚德邨德富樓
- 將軍澳明德邨明覺樓
- 將軍澳維景灣畔15座
沙田(7)
- 馬鞍山嵐岸2座
- 馬鞍山嵐岸3座
- 馬鞍山錦豐苑錦蕙閣
- 沙田銀禧花園7座
- 沙田穗禾苑慶安閣
- 沙田大圍顯徑邨顯貴樓
- 沙田大圍金禧花園5座
大埔(2)
- 大埔嵐山1座
- 大埔富亨邨亨泰樓
北區(1)
- 上水御皇庭1座
葵青(3)
- 葵涌葵盛西邨8座
- 青衣長安邨安海樓
- 青衣灝景灣6座
荃灣(3)
- 荃灣德泰大廈
- 荃灣海之戀10座
- 荃灣麗城花園2期5座
屯門(4)
- 屯門蝴蝶邨蝶意樓
- 屯門豐景園3座
- 屯門屯門閣
- 屯門兆康苑兆恆閣
元朗(4)
- 元朗Yoho Midtown M7座
- 元朗Yoho Midtown M7座
- 元朗朗屏8號5座
- 元朗朗屏邨玉屏樓
離島(1)
- 愉景灣觀星樓
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責任編輯 李志強