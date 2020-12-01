【確診大廈】11月30日新增76宗確診　山頂豪宅LA HACIENDA上榜

▲ 11月30日新增76宗確診，患者居所分布全港18區，山頂豪宅LA HACIENDA上榜。資料圖片

11月30日本港新增76宗確診個案，撇除8宗輸入個案，68宗本地個案中，有9宗屬感染源頭不明。衞生防護中心深夜公布新增確診者居住大廈名單，山頂豪宅LA HACIENDA上榜，鴨脷洲海怡半島單日再增4宗確診。

筲箕灣愛蝶灣、鴨脷洲海怡半島、啟德龍譽、將軍澳維景灣畔、馬鞍山嵐岸、大埔嵐山、上水御皇庭、青衣灝景灣、荃灣海之戀、荃灣麗城花園、元朗Yoho Midtown、元朗朗屏8號等中產屋苑均有確診個案。

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新增患者繼續遍布全港18區，沙田區最多佔7宗，港島南區及九龍城區亦各佔6宗。各區新增確診者居住大廈名單如下：

中西區(5)

山頂LA HACIENDA A座

半山區福臨閣

半山區堅麗閣

西營盤朝光樓

西營盤均益大廈3期B座

灣仔(1)

銅鑼灣灣景樓B座

東區(4)

筲箕灣東華三院方樹泉社會服務大樓

筲箕灣東旭苑東緻閣

筲箕灣東旭苑東緻閣

筲箕灣愛蝶灣5座

南區(6)

薄扶林富林苑C座

鴨脷洲海怡半島怡雅閣9座

鴨脷洲海怡半島怡雅閣9座

鴨脷洲海怡半島美家閣

鴨脷洲海怡半島怡雅閣

跑馬地永富苑

觀塘(5)

油塘油翠苑泳美閣

觀塘花園大廈玉蓮臺2座

秀茂坪曉麗苑曉星閣

九龍啟田邨啟旺樓

九龍藍田邨藍暉樓

黃大仙(4)

鑽石山宏景花園6座

新蒲崗采頤花園6座

牛池灣彩雲二邨啟輝樓

牛池灣嘉峰臺5座

九龍城(6)

啟德龍譽1B座

九龍德朗邨德珊樓

九龍德朗邨德珊樓

九龍德朗邨德璋樓

土瓜灣東寶大廈

何文田何文田邨景文樓

油尖旺(3)

旺角利群大廈

旺角甘霖街廣裕大廈

大角咀中英樓

深水埗(2)

深水埗怡靖苑寧靜閣

石硤尾石硤尾邨美山樓

西貢(4)

將軍澳厚德邨德富樓

將軍澳厚德邨德富樓

將軍澳明德邨明覺樓

將軍澳維景灣畔15座

沙田(7)

馬鞍山嵐岸2座

馬鞍山嵐岸3座

馬鞍山錦豐苑錦蕙閣

沙田銀禧花園7座

沙田穗禾苑慶安閣

沙田大圍顯徑邨顯貴樓

沙田大圍金禧花園5座

大埔(2)

大埔嵐山1座

大埔富亨邨亨泰樓

北區(1)

上水御皇庭1座

葵青(3)

葵涌葵盛西邨8座

青衣長安邨安海樓

青衣灝景灣6座

荃灣(3)

荃灣德泰大廈

荃灣海之戀10座

荃灣麗城花園2期5座

屯門(4)

屯門蝴蝶邨蝶意樓

屯門豐景園3座

屯門屯門閣

屯門兆康苑兆恆閣

元朗(4)

元朗Yoho Midtown M7座

元朗Yoho Midtown M7座

元朗朗屏8號5座

元朗朗屏邨玉屏樓

離島(1)

愉景灣觀星樓

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責任編輯 李志強