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【確診大廈】11月30日新增76宗確診　山頂豪宅LA HACIENDA上榜

社會 00:25 2020/12/01

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

11月30日新增76宗確診，患者居所分布全港18區，山頂豪宅LA HACIENDA上榜。資料圖片

11月30日本港新增76宗確診個案，撇除8宗輸入個案，68宗本地個案中，有9宗屬感染源頭不明。衞生防護中心深夜公布新增確診者居住大廈名單，山頂豪宅LA HACIENDA上榜，鴨脷洲海怡半島單日再增4宗確診。

筲箕灣愛蝶灣、鴨脷洲海怡半島、啟德龍譽、將軍澳維景灣畔、馬鞍山嵐岸、大埔嵐山、上水御皇庭、青衣灝景灣、荃灣海之戀、荃灣麗城花園、元朗Yoho Midtown、元朗朗屏8號等中產屋苑均有確診個案。

    點擊圖片放大
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新增患者繼續遍布全港18區，沙田區最多佔7宗，港島南區及九龍城區亦各佔6宗。各區新增確診者居住大廈名單如下：

中西區(5)

  • 山頂LA HACIENDA A座
  • 半山區福臨閣
  • 半山區堅麗閣
  • 西營盤朝光樓
  • 西營盤均益大廈3期B座

灣仔(1)

  • 銅鑼灣灣景樓B座

東區(4)

  • 筲箕灣東華三院方樹泉社會服務大樓
  • 筲箕灣東旭苑東緻閣
  • 筲箕灣東旭苑東緻閣
  • 筲箕灣愛蝶灣5座

南區(6)

  • 薄扶林富林苑C座
  • 鴨脷洲海怡半島怡雅閣9座
  • 鴨脷洲海怡半島怡雅閣9座
  • 鴨脷洲海怡半島美家閣
  • 鴨脷洲海怡半島怡雅閣
  • 跑馬地永富苑

觀塘(5)

  • 油塘油翠苑泳美閣
  • 觀塘花園大廈玉蓮臺2座
  • 秀茂坪曉麗苑曉星閣
  • 九龍啟田邨啟旺樓
  • 九龍藍田邨藍暉樓

黃大仙(4)

  • 鑽石山宏景花園6座
  • 新蒲崗采頤花園6座
  • 牛池灣彩雲二邨啟輝樓
  • 牛池灣嘉峰臺5座

九龍城(6)

  • 啟德龍譽1B座
  • 九龍德朗邨德珊樓
  • 九龍德朗邨德珊樓
  • 九龍德朗邨德璋樓
  • 土瓜灣東寶大廈
  • 何文田何文田邨景文樓

油尖旺(3)

  • 旺角利群大廈
  • 旺角甘霖街廣裕大廈
  • 大角咀中英樓

深水埗(2)

  • 深水埗怡靖苑寧靜閣
  • 石硤尾石硤尾邨美山樓

西貢(4)

  • 將軍澳厚德邨德富樓
  • 將軍澳厚德邨德富樓
  • 將軍澳明德邨明覺樓
  • 將軍澳維景灣畔15座

沙田(7)

  • 馬鞍山嵐岸2座
  • 馬鞍山嵐岸3座
  • 馬鞍山錦豐苑錦蕙閣
  • 沙田銀禧花園7座
  • 沙田穗禾苑慶安閣
  • 沙田大圍顯徑邨顯貴樓
  • 沙田大圍金禧花園5座

大埔(2)

  • 大埔嵐山1座
  • 大埔富亨邨亨泰樓

北區(1)

  • 上水御皇庭1座

葵青(3)

  • 葵涌葵盛西邨8座
  • 青衣長安邨安海樓
  • 青衣灝景灣6座

荃灣(3)

  • 荃灣德泰大廈
  • 荃灣海之戀10座
  • 荃灣麗城花園2期5座

屯門(4)

  • 屯門蝴蝶邨蝶意樓
  • 屯門豐景園3座
  • 屯門屯門閣
  • 屯門兆康苑兆恆閣

元朗(4)

  • 元朗Yoho Midtown M7座
  • 元朗Yoho Midtown M7座
  • 元朗朗屏8號5座
  • 元朗朗屏邨玉屏樓

離島(1)

  • 愉景灣觀星樓

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責任編輯　李志強

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