【Don't be Afraid】何弘軒出新歌鼓勵曾確診媽媽　Alan營商賺錢做自資歌手追夢【有片】

▲ 推出新歌《Don't be Afraid》的唱作歌手何弘軒（Alan）努力追音樂夢。（受訪者提供）

唱作歌手何弘軒（Alan）推出新歌《Don't be Afraid》，他鼓勵曾確診新冠肺炎的媽媽，並為港人打氣。何弘軒接受TOPick專訪，分享創自己的故事，分享創作新歌《Don't be Afraid》背後小故事。

▲ 何弘軒（Alan）新歌《Don't be Afraid》MV截圖。（受訪者提供）

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他解釋：「因為是作給我媽媽的，她於7月時確診了新冠肺炎，而我則需要在檢疫中心隔離，並在隔離營內創作了這首歌，希望能陪伴媽媽渡過一個她很擔心、害怕、孤單的日子。」

他續指：「之後覺得這首歌既然能鼓勵到媽媽，會否能將它製作成一首可出街的作品並鼓勵更多人呢？所以就創作了這歌，希望可以為香港人打打氣。大家不論是面對逆境或疫情也好，都是一個正能量，不需要去害怕，繼續向前行。」

▲ 何弘軒為新歌《Don't be Afraid》拍攝MV。（受訪者提供）

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最令Alan擔心的人是其媽媽，「突然出現很多Case是老人家會是容易一點死亡，所以真的是很擔心，始終父母也是一把年紀，而且不知該怎麼應對。」

他說：「當時是第二輪尾、第三輪首的時間來的，網上未有太多資訊去告知我究竟療程是怎樣的、整個過程是怎樣，甚麼也不知道，不像現在的情況。」

幸好他有信仰，「靠着信仰能自我鼓勵，藉此也能鼓勵家人。不然，我應該會更加Lost、更加不知該怎樣面對。教會內的弟兄姊妹也有幫忙，給予我很多鼓勵，靠着大家為我打氣。」

▲ 何弘軒從商賺錢維生。（受訪者提供）

童星出身的Alan於2012年正式加入樂壇，「現時當歌手是困難的，畢竟也做了數年歌手，以前有唱片公司，現時則靠自資。」

他又謂：「如今我覺得多了一份自由，沒那麼束縛，想做甚麼類型的音樂也可以，沒那麼多限制。既然現在能以自資方式實現夢想，何樂而不為呢？所以會繼續去追這夢。」

他坦言：「這數年的變化都很大，由有唱片公司的全職歌手變成一個商人，再成為自資歌手，這個身份的轉變對我來說是大的，也學習到很多。」

他現時想成為一個對得住自己的人，「唯一一個要交代的人就是自己，現時所做的最重要是自己開心，且從中能有所學習及令自己成長，我都會很樂意去做。」

▲ 何弘軒現為自資歌手。（受訪者提供）

現年35歲的他經營美容生意及教小朋友唱歌的中心，並以此維生。

他說：「從歌手轉為商人這身份，其實就是因為當歌手沒法賺錢，便搞了一些生意，希望可以靠做生意的薪金去維持自己的夢想。」

他感慨指：「現時都三十多歲了，都不能只在追夢，也需要回到現實，有麵包方可生存及繼續追夢。當時毅然去做生意，就是希望能讓自己繼續去追夢。」

記者：梁樂欣