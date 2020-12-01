【樂園關閉】迪士尼樂園宣布配合防疫措施由12月2日起暫停開放 　

▲ 迪士尼樂園宣布配合防疫措施由12月2日起暫停開放 。

本港第4波新冠肺炎疫情持續惡化，兩大主題樂園海洋公園及香港迪士尼樂園重開2個多月再次閉園，香港迪士尼樂園公布（1日），因應政府要求及配合本港現時採取的防疫措施，樂園將由12月2日起暫停開放。

樂園指會與政府及衛生部門保持緊密聯繫，視乎情況公布重開日期。樂園今日（1日）亦會按原定安排暫停開放。

行政長官林鄭月娥昨日（30日）公布多項防疫措施，包括遊戲機中心、遊樂場所、公眾娛樂場所，卡拉OK、麻雀天九耍樂場所和泳池，需於12月2日起停止營業14天。由於兩大主題樂園屬公眾娛樂場所，故此亦要關閉14天。詳情即看：【下一頁】

海洋公園宣布鑑於政府就新冠肺炎疫情反彈收緊防疫措施，要求第 599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》所表列之公眾娛樂場所於12月2日至15日暫停營業，海洋公園將於12月2日起暫停開放，直至另行通知。詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋