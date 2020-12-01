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【限聚令】市民利用私人遊艇出海舉行活動　林鄭月娥指行為涉違規設舉報熱線　

社會 09:56 2020/12/01

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

林鄭月娥今早出席行會前見記者。（資料圖片）

港府昨公布收緊防疫措施，大部分措施12月2日起生效，為期2周。行政長官林鄭月娥昨日（11月30日），行政會議將會研究將法例599G（限聚令）、599I（口罩令）、599J章（強制檢測令）的罰則，以倍數提高，實際提高幅度；另會設舉報熱線，接受市民舉報有關違規事宜。

林鄭月娥今早（1日）出席行會前見記者表示，疫情持續，呼籲市民，特別是年長的人士，如非必要應留在家中，避免社交活動。她又指，港府已針對一些私人遊艇的活動設舉報熱線，如市民發現有人出海舉辦懷疑違規私人活動，可致電熱線36608623向水警舉報。當局亦會在網上檢視有無遊艇派對的廣告，如有亦會採取行動。

她續指，新設的熱線是針對在派對房間、卡拉OK或夜總會關閉後，有部份人是利用海上進行活動，故特別針對這類懷疑會違規的行為，並加設熱線舉報，又強調不代表不歡迎市民舉報其他活動，因在疫情起至今已有3個途徑可讓市民舉報，包括看到有人戴上檢疫手帶外出或看到有大量群組聚集等亦可舉報。

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記者：郭詩詩

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