【岑杏賢結婚】岑杏賢簽字後分享幸福姊妹情　揭Jennifer才俊老公Kelvin背景

▲ 岑杏賢與圈外男友結婚。

昨天（11月30日），岑杏賢在社交平台宣布升呢做人妻，與任職金融業的圈外男友張嘉俊（Kelvin）正式註冊，並由好姊妹朱千雪、湯洛雯、蔣家旻及張嘉兒見證，Sweet到爆！

▲ 岑杏賢早前首度公開與男友的合照。（Instagram圖片）

結婚不忘感激好姊妹

岑杏賢（Jennifer）在IG分享：「宣讀了誓詞，帶上了結婚戒指，成為妻子。同樣當天我們亦帶上印有名字的手鍊，承諾了我們友誼。這一天的一點一滴，我永遠都唔會忘記。」

成為人妻的Jennifer不忘好姊妹一直以來的陪伴與支持，除大騷鑽戒外，更晒出與姊妹們（朱千雪、湯洛雯、蔣家旻及張嘉兒）的閨蜜手鏈，承諾彼此的友誼。而5位姊妹亦一向有在社交平台分享聚會靚相，最近一次就是補祝蔣家旻及張嘉兒的生日，可謂姊妹情深。

【岑杏賢結婚】岑杏賢低調簽字圓婚 湯洛雯+朱千雪觀禮感動落淚

▲ 岑杏賢與好姊妹戴同款手鏈。（Instagram圖片）

圈外老公擁高薪厚職

Jennifer的圈外老公身份一直非常神秘，至擬結婚通知書曝光後，才知悉Kelvin的本名為張嘉俊。而據傳媒報導，Kelvin是加拿大籍，居於中半山的豪宅區。

不過，Kelvin並非出身富貴家庭的二代，而是靠自己努力才有今天成績的才俊。他畢業於溫哥華西門莎菲大學的經濟系，先後在摩根大通及匯豐銀行工作，而且待遇及晉升前景良好。

▲ 岑杏賢結婚有好姊妹們見證。（Instagram圖片）

【新戀情】岑杏賢與金融才俊相戀已見家長 蜜運Jennifer：男友好疼錫我

之後，他轉往美資投資公司工作，再得到老闆賞識，再跳至美國投資公司Nuveen任香港區的董事總經理及營運總監。高薪厚職的他並由屯門搬往中半山的豪宅區，與不少明星富豪做鄰居。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

雖然Kelvin是金融工作者，但也不減他的浪漫。Jennifer更大讚對方浪漫細心，在每個月的拍拖紀念日都會訂好餐廳與她慶祝，令她每天都活在被寵愛的幸福之中。