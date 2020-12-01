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【出軌丈夫】傳「小飛俠」林燕玲丈夫出軌　太太懷孕期間暗撻落選港姐周依婷

娛樂 10:21 2020/12/01

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

傳前新聞主播「小飛俠」林燕玲的丈夫出軌。

傳林燕玲老公出軌！現年42歲的前新聞主播「小飛俠」林燕玲（Ruby），在今年4月誕下兒子葉星辰，正式成為人母。可是卻傳出她的金融才俊丈夫葉浩文，與2013年落選港姐周依婷（Phoebe）撻着，而且這段孽緣疑在林燕玲懷孕時發生‧

2017年，林燕玲與葉浩文結婚，兩人一直表現恩愛。可是，昨晚（11月30日）竟傳出林燕玲丈夫與2013年落選港姐、現年26歲的周依婷（Phoebe）出軌。

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傳丈夫與同事有染

有指葉浩文與Phoebe本是同事關係，可是二人私下交往密切。

當太太林燕玲正懷孕7個多月時，葉浩文邀請公司各部門同事搞卡拉OK活動，期間與Phoebe搞出婚外情，有指戀情已傳遍公司。

二人不但經常高調地一齊坐Uber返工放工，更被同事同事撞破拖手；傳媒亦拍得二人經常單獨食飯，Phoebe更在街上攬實Phoebe葉浩文，毫不避嫌。

今年在10月底，葉浩文轉工在尖沙咀上班，仍然不時過港島區約會Phoebe。

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Phoebe進軍KOL界

至於Phoebe生活頗富貴，住豪宅紅山半島、全身名牌。她亦有向KOL進軍，可是其社交平台的粉絲人數卻不太多。

對於丈夫疑出軌一事，有傳媒追問林燕玲，她沒有直接承認或否認，只表示他們會自己溝通心。

據了解，林燕玲是葉浩文的第二段婚姻，他在一次朋友聚會中認識林燕玲，之後葉浩文和妻子離婚，與林燕玲拍拖一年多後結婚。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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