【睫毛生蟲】25歲OL眼睛乾澀痕癢1年　求醫驚揭睫毛藏大量蟎蟲

▲ 25歲OL眼睛乾澀痕癢1年，求醫驚揭睫毛藏蟎蟲。

眼乾痕癢有機會是蟎蟲作怪？內地一名25歲OL於1年前起眼睛開始乾澀、痕癢，每日早晨醒來時眼睛有大量分泌物，求醫後發現女子的眼睫毛根部竟長了很多蟎蟲！

綜合內媒報道，25歲OL小張(化名)於1年前起覺得眼睛乾澀痕癢，本以為因經常用電腦和電話所致，但後來注意用眼及使用眼藥水後症狀無好轉，於是求診。醫生檢查後發現，小張的眼睫毛根部毛囊裏，長了很多蟎蟲。從醫生拔下的一條睫毛可見，有不少蟎蟲在蠕動。另外，也可見到蟲卵和蟎蟲的分泌物。

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主診的眼科主任醫生陳穎欣表示，小張紋過眼線，亦有畫眼妝，或是導致蟎蟲感染的因素。另外，小張經常因工作捱夜，導致免疫力下降，感染蟎蟲機率亦會增加。

其他易感染蟎蟲原因：

不注意日常面部清潔

經接觸傳染（共用毛巾、浴巾）

她也解釋，蟎蟲會影響眼睛內的腺體分泌油脂，失去油脂的鎖水作用，滋潤眼睛的淚液會加速蒸發，從而加重乾眼症的症狀。如不求醫，甚至會患上角膜炎、結膜炎等。

門診病人中，患蟎蟲性瞼緣炎的人愈來愈多，且有年輕化趨勢。曾經就有病人的一條睫毛有18條蟎蟲，整隻眼有逾200條蟎蟲，令人驚訝。

蟎蟲知多少

蠕形蟎蟲是小型寄生蟎類，成蟲有4對腳，寄生於哺乳動物的毛囊內。人類的蠕形蟎蟲主要分為毛囊蠕形蟎與皮脂腺蠕形蟎，約0.3公里大小，前者生活於毛囊，後者生活在毛囊旁的皮脂腺，幾乎在所有人臉上都找得到，一般情況下對皮膚無害，除非在人體免疫力下降，蟲子數量才會增加導致發炎。

台灣皮膚科醫生黃輝鵬曾接受TOPick訪問時表示，20至60歲先天免疫力正常的人士，單次用大拇指指甲擠壓臉頰，有69%機會找到蠕形蟎蟲，平均每1cm²有7.8隻蟲。目前並無預防方法，只能勤洗臉。

蠕形蟎蟲在人類找到兩種，有物種專一性。先天免疫正常的人可以把蟲數控制在正常數量，不致發病；至於先天免疫異常或常用類固醇的人，蟎蟲或會異常增加。

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責任編輯：羅嘉欣