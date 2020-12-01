【防疫措施】新限聚令影響多個公眾演出　楊千嬅跨年騷主辦商：以公眾健康安全為大前題

▲ 12月多個公眾演出或受限聚令影響。

因應新冠肺炎第四波疫情或再臨，政府昨日宣佈收緊多項限聚令，包括公眾娛樂場所於周三起關閉兩周，其餘健身中心、體育館等處惟須遵守更嚴格的防疫限制，周三起，康文署只會適度開放個別表演場地，供表演排練或網上直播，即不得招待現場觀眾。

多個12月起舉行的公眾演出，如梁釗峰音樂會以及楊千嬅紅館演唱會或因而收到影響。

政府今日宣布收緊社交距離和防疫措施，暫時為期兩周，而政府表演場地只准排演或網上直播表演。

演員梁祖堯擔任創作總監及主演、於葵青劇院上演舞台劇《新聞的告白2白屋之夏》首當其衝，昨日已宣布須取消演出。

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▲ 梁祖堯舞台劇首當其衝受影響而取消。

楊千嬅主辦商：留意疫情安排

另外，楊千嬅《 MY GRATITUDE 25 楊千嬅演唱會2020》將於12月23日起在紅館舉行，據知昨日起主辦商特高娛樂收到不少觀眾查詢，故於晚上時分於官方社交平台公布最新安排，如下：

▲ 楊千嬅今年舉行聖誕跨年演唱會。

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由於新冠狀病毒影響下，主辨單位及演唱會團隊一直嚴謹留意疫情進展，一切會以工作人員及公眾的健康安全為大前題，主辨單位會留意及再三評估疫情進展，而作出適當應對措施！ 在疫情肆虐下，影響民生作業，演出業界遭受嚴重打擊，主辨單位一直希望協助演出業界恢復工作，令停頓了近一年的演唱會能逐步回復正常，今次「 MY GRATITUDE 25 楊千嬅演唱會2020」，主要目標是協助「現場演出及製作行業協會」，及本地慈善團體「母親的抉擇」，希望大家能共渡時艱，走出疫症陰霾！無奈因疫情反覆，為保障大家健康安全，主辨單位及演唱會團隊會根據政府的規定作最後決定!

▲ 千嬅今次是巡迴的香港站演出。

事實千嬅演唱會今次個唱為協助「現場演出及製作行業協會」及本地慈善團體「母親的抉擇」，千嬅亦會捐出部分歌酬作善款，相信主辦商亦希望可如期為支持業界而繼續開騷。

同於12月26日舉行的《Create My Own Universe 梁釗峰音樂會2020》，主辦方寰亞音樂亦公布：「會以觀眾及參與演出團隊的健康及安全作優先考慮後，而作出最終決定。希望大家渡過一個平安及愉快的聖誕。」

而汪明荃亦於12月11至12日在香港文化中心舉行《汪明荃與香港中樂團2020》，主辦方暫未有最新公布。

