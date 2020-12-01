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【限時優惠】7-Eleven一連5日送出1萬杯免費咖啡　晚上9時首2000位答中問題即可中獎【附參加詳情】

休閒消費 10:45 2020/12/01

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

7-Eleven於11月30日至12月4日一連5日送出10,000杯免費咖啡。

聖誕佳節將至，7-Eleven於11月30日至12月4日一連5日送出10,000杯免費咖啡，大家只需於指定時間到網站回答簡單問題，首2,000位參加者可免費獲得「7Café即磨咖啡免費電子換領券」^一張。

參加方法

大家可於11月30日至12月4日每晚9時正，登入網站 ，根據指示並回答一條簡單問題，然後輸入有效之香港/澳門手提電話號碼，即可參加是次「7Café 譜出節日色彩」推廣活動*。

每日首2,000位(香港及澳門合計)答中問題並成功遞交個人資料之參加者，即可免費獲得「7Café即磨咖啡免費電子換領券」^一張，額滿即止。

是次7Café更將Classic黑色杯身換成不同色彩的杯身，新杯身以霓虹燈風格繪出7-Eleven店舖、氣球、蛋糕、音符等圖案，充滿節日色彩，而且帶來綠色作新杯身顏色。

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責任編緝：王芷瑩

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