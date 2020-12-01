【酒店優惠】康得思12月2至5日快閃988元起住宿+自助餐   生日月份入住獲贈DIY賀壽氣球套裝【內附連結】

▲ 凡生日月份入住可獲贈精美DIY生日氣球套裝，DIY房間。(酒店提供)

香港康得思酒店再度加推深受歡迎的客房連自助餐快閃優惠，由12月2日(明天)至5日期間，可享優惠價$988起預訂客房連The Place自助餐。

另外，凡於生日月份入住的客人，更可免費獲贈精美DIY生日氣球套裝，當中包括一套「Happy Birthday」字樣氣球及乳膠氣球一套，連同氣泵一支，讓客人發揮創意，自己佈置房間。



1.周末住宿連下午茶自助餐快閃優惠 $988

品嘗周末小熊貓主題下午茶自助餐，美食包括鮮炸蝦多士、瑞士雞翼、章魚小丸子及經典點心等。大廚更特別花心思在甜品上，精心製作小熊貓康迪造型杯子蛋糕及台式芋圓豆腐花等。

預訂日子：2020年12月2日 9pm至12月5日 8:59pm

住宿日子：2020年12月5日至2021年1月3日 (逢周六、日及1月1日之入住，12月26及27日除外)

▲ 周末小熊貓主題下午茶自助餐，美食多多。(酒店提供)

房價包括：

• 雙人高級客房住宿一晚

• 雙人The Place下午茶自助餐

• 生日月份入住可獲贈精美DIY生日氣球套裝#

• 於酒店餐廳及酒吧消費可享7折優惠

• 酒店客房內及公眾地方尊享免費寬帶上網服務

• 免費使用24小時健身中心及室外恆溫游泳池 (視乎政府規定)

• 免費享用PressReader閱報服務

2.客房連自助午餐快閃優惠 $1,088起

享受舒適住宿之餘盡享「味遊海陸世界」主題自助午餐，品嘗多款優質冰上海鮮如新鮮生蠔、紐西蘭肉眼扒、威士忌烤豬肋骨、炸魚薯條、即製壽司等精彩美食。



預訂日子：2020年12月2日 9pm至12月5日 8:59pm

住宿日子：2020年12月3日至2021年1月3日

▲ 快閃優惠還有多種客房加自助餐組合，優惠價錢不一。(酒店提供)

房價包括：

•雙人高級客房住宿一晚

•雙人The Place自助午餐

•保證提早於10am登記入住*

•保證延遲退房至4pm*

•生日月份入住可獲贈精美DIY生日氣球套裝#

•於酒店餐廳及酒吧消費可享7折優惠

•酒店客房內及公眾地方尊享免費寬帶上網服務

•免費使用24小時健身中心及室外恆溫游泳池 (視乎政府規定)

•免費享用PressReader閱報服務



*只限周一至四之高級客房住宿，2020年12月24及31日除外，以上價目另加一服務費。

#須於預訂時在「其他詳情與偏好」一欄填寫「DIY Balloon Set」，並於登記入住時出示身份証證明方可享此禮遇。



還有更多不同類型房間及餐飲組合的快閃優惠選擇，按此網站預訂。查詢電話：3552 3552或瀏覽CordisHotels.com

記者：郭秀芳