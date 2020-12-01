【大便出血】血液報告異常大便出血屢求醫不果　陳家亮一個問題成功解構「奇難雜症」

▲ 中大醫學院院長陳家亮一個問題成功解決「奇難雜症」。

有時與其找頂尖專家或醫生看病，倒不如找一名會細心看診的仁醫。中大醫學院院長陳家亮日前在Facebook分享，一名朋友因血色素偏低而煩惱，希望能取得資深血液專家的聯絡方式。陳家亮的朋友表示，照胃鏡及大腸鏡檢查均顯示沒有問題，只是有些痔瘡，但醫生沒詳細交代，指處理痔瘡不是他的範圍，故擔心患上「奇難雜症」。後來，陳家亮再細問病情及分析，發現朋友的病情其實很簡單。

全文如下：

「Francis ，可以介紹一位資深的血液專家給我嗎？」一位相識多年的老朋友突然來電。「發生了什麽事？你感覺有何不適？」我有點兒緊張，因為血液病可以很嚴重，例如血癌等病都是防不勝防。

「近半年我感到疲倦乏力，家庭醫生發現我血色素偏低，整份化驗報告還有很多『星星』 （即不正常數字），建議我找個血液專家求診。」於我叫他把報告 WhatsApp 給我。

一看之後，發覺他的血紅素 （hemoglobin）、紅細胞平均容量 （MCV） 及 紅細胞平均紅蛋白量 （MCH） 都很低，而血小板 （platelet count）、白血球總數及分類計數 （WCC & differential count）卻正常。於是我追問：「你可有以往的驗血報告嗎？」他忽然記得約一年半前因申請保險而驗血，花了半天才找到舊報告，比較兩份報告，原來他的血紅素下降了一半！只是他想不起有這份舊報告，沒有交給家庭醫生。

「你不是有什麼血液病，其實你患上貧血，很可能是缺乏鐵質所引致 （iron deficiency anemia）。常見原因包括營養不良、切除胃部後的吸收毛病及腸胃出血。」我想了一想，說：「你自小便是一個肥仔，不可能營養不良；既然沒有做過割胃手術，吸收鐵質應該沒有問題。你的大便正常嗎？」

我的老友回答道：「近年來我大便後清潔經常發現有鮮血，三個月前我已經做了胃鏡及大腸鏡的檢，但醫生告訴我沒有什麼問題。」我感到很驚奇，問：「大便經常有鮮血但檢查正常？！不大可能吧！」再三追問，我老友才說：「好像是有些痔瘡，但那個醫生沒有詳細交代，只是說他的工作是內窺鏡檢查，處理痔瘡不是他的範圍。」

我覺得這個老友的問題應該是痔瘡出血，上星期我為他再次檢查肛門，並確認他有明顯的痔瘡出血。於是我利用了簡單的工具結紮了他的痔瘡，之後大便似乎再沒有出血了。為了安全，我要求他一個月後重驗血紅素。

面對「奇難雜症」，有時解決問題的關鍵未必在於頂尖科技或世界級專家。多觀察、多問症、多翻記錄，答案往往就在咫尺。

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責任編輯：楊宛茜