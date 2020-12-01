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【新冠肺炎】陳肇始指收緊防疫措施維持至少2周　籲僱主容許員工在家工作

社會 11:02 2020/12/01

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

陳肇始指，收緊防疫措施將維持至少2星期，呼籲市民遵守防疫規定。（資料圖片）

政府宣布明日（2日）起收緊防疫措施，包括限聚令收緊至2人、食肆晚上10時後禁堂食、卡拉OK、泳池、公眾娛樂場所等表列處所要關閉等。食物及衞生局局長陳肇始表示，疫情仍然嚴峻，專家強調未來兩周是關鍵，因此收緊防疫措施將維持至少2星期，呼籲市民遵守防疫規定。

陳肇始今早（1日）在一個電台節目表示，目前疫情形勢嚴峻，歌跳舞群組繼續擴大，出現源頭不明個案及無病徴人士，社區存在傳播鏈，而交通數據顯示人流回升至疫情前水平，認為一定要大幅減少社區人流。她說，公務員會在家工作，亦呼籲僱主在這兩星期，暫時容許員工在家工作。

對於今次未有關閉美容院、健身中心和體育處所等，陳肇始引述中大調查指，娛樂場所傳播風險最高，但健身中心及體育處所並無太多人流聚集，而收緊至限制兩人活動已屬嚴格，不能做運動也會影響巿民身心健康，但強調在有需要時，不排除再次收緊。

就當局正探討將違規情況的罰則倍增，陳肇始說，有些業界不滿另一些同業不守規矩，設立舉報違規熱線後期望可改善情況，金額暫未有定案，強調要做到有阻嚇作用，正與律政司商討，希望公眾要自律。指定檢疫酒店方面，陳肇始說，除荃灣絲麗酒店，另一間仍在商討當中。

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責任編輯：陳子謙

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