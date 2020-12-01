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【新冠肺炎】港府再次收緊食肆防疫措施　業界形容措施如嚴重風暴

社會 11:08 2020/12/01

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

飲食業界形容新一輪防疫措施是嚴重風暴。（資料圖片）

港府再收緊防疫措施，包括限聚令由4人收緊至2人，而堂食時間亦只張上午5時至晚上10時，限二人一桌，明日起生效，為期兩周。稻苗學會主席徐汶緯表示，港府再收緊食肆防疫措施對業界造成嚴重打擊，保守估計生意額會較現時下跌6至7成。

徐汶緯今（1日）早接受電台節目訪問時表示，12月時業界傳統旺季，惟上月「保就業」計劃上月底完結，加上港府昨日宣布再次收緊食肆防疫措施，對業界來說有如嚴重風暴。他預料生意額會下跌6至7成，又指每一波疫情都需時約2至3個月才可控制，因此業界對12月的生意額已無期望，唯盼明年農曆新年時會比較安穩。

此外，他批評政府設立舉報熱線是標籤業界，分裂業界與社會及政府。他強調由疫情至今，業界已不斷提升防疫措施，另已為十多萬名從業員已進行病毒檢測，並按專家建議設立執枱專員等，對有關政策表示失望，認為不應該在齊心抗疫下推出有關措施。

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記者：郭詩詩
 

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