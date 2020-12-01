【恩愛不再】韓節目邀離婚藝人夫妻同居　13年後首獨處前妻淚訴︰時間很可惜

▲ 南韓一對藝人前度夫妻離婚13年後，在節目上再次獨處。

南韓綜藝節目《我們結婚了》自2008年播出，以真人騷方式由藝人扮演假想夫妻，節目推出後大受歡迎。今年11月開播的另一綜藝節目《我們離婚了》，邀請幾對離婚藝人夫妻再次同居，其中前度夫妻李瑩河和鮮于銀淑離婚13年後再次獨處，鮮于銀淑見到李瑩河不禁淚訴「時間很可惜」。

綜合南韓傳媒報道，南韓朝鮮電視台製作的綜藝節目《我們離婚了》於11月20日首播，第一對出場的是前夫妻檔演員70歲的李瑩河和60歲的鮮于銀淑，李瑩河曾奪得影帝，至於鮮于銀淑曾參演多套韓劇。二人於1981年結婚，並於2007年離婚，結束26年婚姻。

▲ 前夫妻檔演員李瑩河和鮮于銀淑一起上節目。（影片截圖）

離婚後13年首度獨處

他們育有兩個孩子，兒子李相元跟父母一樣是演員。鮮于銀淑曾表示，離婚之初對李瑩河充滿怨恨，但隨著時間過去已經放下心結，現在跟前夫相處猶如朋友。二人透露離婚後13年還會和孩子一起見面，但未試過二人獨處。

今次節目是這對前度夫妻離婚後首次深入相處，鮮于銀淑見到李瑩河後忍不住流淚，問前夫「你不覺得時間很可惜嗎？」好像過往相處的片段一一湧上心頭，她與對方再見時只有感慨萬千。

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節目安排他們回到第一次約會的地方，鮮于銀淑頓時充滿回憶，講述兩人由相戀到決定結婚的經過。她在過程中坦白說出自己的想法及感受，反觀李瑩河卻沒有說話，表現沉靜。鮮于銀淑問他為何不說話，他只回答自己平時就沉默寡言。

夫妻當年因一事存芥蒂

鮮于銀淑憶述當年夫妻因一個誤會存在芥蒂，她生下兒子後不久，曾目擊李瑩河拖著一名女演員，一度懷疑他出軌，問前夫「你為甚麼當時那樣做？」她坦言即使經過很長時間，至令對此事仍耿耿於懷，到現在亦提出來。不過，李瑩河就反駁指沒有拖手，當時只是扶著那位女演員。

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她又提及當年誕下兒子後，她在醫院休養一星期，但李瑩河沒有到醫院陪伴她。過了接近40年，她終於說出當時感到很難過。

離婚後鮮于銀淑曾有謠言指她被人包養，有一次她問李瑩河借私家車用，竟換來對方一句「為何不找那位有錢人買？」令她非常難過失望，認為連跟他相處日子久的前夫也不了解她。整個節目中，大多是鮮于銀淑表達她的情感，而李瑩河卻有點不太想多談的感覺。

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責任編輯︰王明芳