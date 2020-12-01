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【新冠肺炎】安老院殘疾院舍員工　12月14日前須強制檢測

社會 11:25 2020/12/01

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

安老院、殘疾人士院舍及護養院員工須接受強制檢測。（資料圖片）

為保障住客和員工的健康，食物及衞生局局長昨日（30日）按《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章）第10（1）條發出「強制檢測公告」，規定由安老院、殘疾人士院舍、護養院以及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用並在12月15日至21日期間值勤，或透過與院舍或上述單位訂立的外聘服務合約在該期間向住客或使用者提供服務的人士，包括全職、兼職及替假員工，須於12月1日至14日期間，接受2019冠狀病毒病的聚合酶連鎖反應核酸檢測，而有關檢測樣本必須並非自行採集。
　　 
上述院舍員工可選擇以下其中一個途徑接受核酸檢測：

1. 到政府設立的社區檢測中心，接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集的免費病毒檢測服務
（名單見www.communitytest.gov.hk/zh-HK/
2. 自費自行安排接受由衞生署認可私營化驗所提供同樣方式的檢測
（名單見www.coronavirus.gov.hk/pdf/List_of_recognised_laboratories_RTPCR.pdf）。
 
任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款2,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，一經定罪，可處第四級罰款（25,000元）及監禁6個月。
　　 
社會福利署（社署）發言人指出，居住在安老院舍的住客多為體弱長者，一旦感染2019冠狀病毒病，生命會受到嚴重威脅。另一方面，本地的殘疾人士院舍亦曾出現爆發，而這些院舍的住客亦包括長者。院舍應提醒員工盡早透過「社區檢測中心預約系統」（www.communitytest.gov.hk/zh-HK/）預約檢測服務，並必須妥為保存載有檢測結果證明的電話短訊通知。自費自行安排檢測的院舍員工則須保存檢測結果報告。
　　 
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記者：郭詩詩

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