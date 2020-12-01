【新冠肺炎】安老院殘疾院舍員工須強制檢測 有關人士可獲200元特惠津貼
為保障住客和員工的健康，食物及衞生局局長昨日（30日）按《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章）第10（1）條發出「強制檢測公告」，規定由安老院、殘疾人士院舍、護養院以及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用並在12月15日至21日期間值勤，或透過與院舍或上述單位訂立的外聘服務合約在該期間向住客或使用者提供服務的人士，包括全職、兼職及替假員工，須於12月1日至14日期間，接受2019冠狀病毒病的聚合酶連鎖反應核酸檢測，而有關檢測樣本必須並非自行採集。
上述院舍員工可選擇以下其中一個途徑接受核酸檢測：
1. 到政府設立的社區檢測中心，接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集的免費病毒檢測服務
（名單見www.communitytest.gov.hk/zh-HK/）
2. 自費自行安排接受由衞生署認可私營化驗所提供同樣方式的檢測
（名單見www.coronavirus.gov.hk/pdf/List_of_recognised_laboratories_RTPCR.pdf）。
社會褔利署向院舍發通告，指會向每位按指示進行檢測、並在12月值勤夠14日的員工，發放200元的特惠津貼；相反如果未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款2000元，如果再違反強制檢測令，最高可罰款2.5萬元及監禁6個月。社署指院舍應提醒員工盡早透過預約檢測，並必須備存有關員工的記錄及結果。
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記者：郭詩詩