【好好拍電影】金像獎美指追訪3年紀錄許鞍華故事 文念中︰要在崗位上做好自己

▲ 著名美指文念中表示，他的出發點是想講許鞍華導演的個人故事，但本片同時也是一個關於香港電影，以及香港的故事。

《好好拍電影》是著名美術指導文念中首次執導作品，他花了3年時間追訪許鞍華，誠實地展示這位年過70歲的殿堂級女導演在片場內外的不同面貌。

文念中形容許鞍華忠於自己，拍電影全心投入，做到極致。他的出發點是想講許導演的個人故事，但本片同時也是一個關於香港電影，以及香港的故事。

《好好拍電影》由許鞍華讀書年代講到今年73歲的她獲威尼斯影展頒發金獅終身成就獎，成為獲此殊榮的首位華人女導演。

紀錄片捕捉了許鞍華工作及生活上的大小事，由頒獎台再到新界拍攝地點，由內地宣傳活動現場再走進她的家。影片更匯集徐克、蕭芳芳、劉德華、賈樟柯、侯孝賢、吳念真及多位工作人員等，真摯道出他們眼中的許鞍華，讓觀眾明白她的勇氣、感受到她的傻氣甚至脾氣。

▲ 曾演出許鞍華首部電影《瘋劫》的張艾嘉也有在紀錄片出現。（電影公司提供）

希望更多觀眾愛許鞍華

此片首映後好評如潮，文念中坦言如釋重負︰「我見過有影評人話，很多人喜歡杜琪峯、王家衛，因為比較有型，但很少人說喜歡許鞍華。我希望本片會令更多人喜歡阿Ann，至少她是很值得大家尊重的。」

他認為許鞍華生存能力強、做事勤快，都是「香港精神」的特質。她一直在心靈的堅持和票房之間掙扎，在男性主導的電影工業中闖出一片天。她拍電影全心投入的態度，就最令他欣賞。

文念中於1991年香港理工大學設計系畢業後加入電影行業，並跟隨美術指導區丁平、張叔平等參與多部電影的美術工作。2002年起，他與許鞍華導演多次合作，包括為《男人四十》、《黃金時代》及《明月幾時有》任美術指導。

▲ 紀錄片拍下許鞍華跟90多歲日籍母親的相處點滴。（電影公司提供）

創作三人組一腳踢

此片起源於拍《明月幾時有》時，有人跟文念中談起很少人拍香港電影人的故事，他自覺跟許鞍華相識多年，當時又剛巧一起拍戲，他就打算因利乘便自己拍許鞍華紀錄片。她爽快答允，便開展了長達3年的追訪。

「我和阿Ann本身也是朋友，好處是她對我多一分信任，說話也可以放鬆一些。」文念中說本片自2016年開機至2018年停機，他跟潘蘇晨和姜雯潔兩位女拍檔組成創作三人組，一腳踢拍攝。

「我堅持不想要一位專業攝影師去跟拍，因為我拍會比較即興一些，而兩位女拍檔讀電影系出身，過程中我們互相補足。她們堅持每次和嘉賓傾談後，都一字不漏把說話化成文字稿，做事相當有條理。」3年來，單是訪問話語，加起來有40多萬文字，剪片時如何選材？文念中坦言3人為此曾有無數討論︰「但大前提很清楚，我不會做一齣紀錄片去分析阿Ann的作品有多大影響力，我比較有興趣是她的故事，因為看到她個人成長，以及她好些電影和香港就是層層緊扣。」

▲ 紀錄片3人組也有拍下許鞍華在內地宣傳電影面對的挑戰。（電影公司提供）

忠於香港

片中有工作人員指許鞍華常亂發脾氣，但翌日早上又會買食物賠個不是。對此，文念中坦言他和阿Ann也曾因公事爭拗，其實她也很尊重幕後工作人員的判斷。「在片場，她很清楚自己要甚麼，講了要求後，她就會給空間我們發揮。」至於她的脾氣，文念中的觀察是︰「她覺得沒有事比演員做戲重要，所有（工作人員）可能影響到演員表演的事情，都會觸動到她。」

許鞍華在片尾一段話令不少人感動，她說道︰「我覺得這裏（香港）有很多故事，很有吸引力，我好忠於這個地方，我想做一些事。」文念中就說在這個年代，大家不一定要做甚麼改變社會，一如英文片名「Keep Rolling」，大家在自己的崗位做好自己就很好了。

文念中本人也表示會繼續守在其美指崗位，暫未有打算再拍導演紀錄片，原因之一是要跟拍攝對象能深入對話才拍得成。「另一原因是，連埋後期，這其實是一件跟足4、5年的工作。我都50幾歲了，未必有此心力再花如此多時間去拍紀錄片。」

▲ 雖然《好好拍電影》口碑好，但著名美指文念中自言已50多歲，未必再有心力花5年去拍紀錄片。

最難忘《男人四十》

文念中於2000年憑張艾嘉的《心動》首獲香港電影金像獎最佳美術指導，他跟許鞍華合作的《黃金時代》獲頒最佳服裝造型設計（2015年 ）、《明月幾時有》就摘下最佳美術指導（2018年）。另外，2013年憑《聽風者》獲頒亞洲電影大獎最佳服裝設計，2019年藉《無雙》摘下香港電影金像獎最佳服裝造型設計。

雖然成績輝煌，但文念中感受最深刻的則是和葛民輝合作的《初纏戀后的二人世界》，因為是他首次做美指，另一部則是《男人四十》。「因為那是我和阿Ann的第一次合作，演員組合太好︰梅艷芳、張學友，初出道的林嘉欣更是充滿光彩。」他直言這個合作機會難得，因此也最難忘。

《好好拍電影》（上映日期待定）

記者：胡慧雯