【長髮男孩】7歲妹妹患罕見病活下來　小三男童與母留長髮捐助癌患者

▲ 台灣一名就讀小三的男童，與母親及妹妹一同留長髮捐助癌患者。

父母面對逆境時的態度，往往成為子女學習的楷模。面對患有罕見病、被醫生診斷活不過5歲的女兒，台灣一名單親媽媽，做三份兼職撐起生計，帶女兒到處治療，現今女兒已7歲，就讀小學。兒子深受媽媽影響，希望幫助其他病患，便和媽媽及妹妹一同留長髮，捐假髮予罹癌病患。

綜合台媒報導，新北市家扶中心日前表揚在逆境中向上的5位「自強家長」，其中一位是單親媽媽方怡閔。方怡閔的女兒「小花」在出生後就被診斷罹患罕見疾病AADC（胺基酸類脫羧基酵素缺乏症），醫生判定恐難活過5歲，但方怡閔帶著四肢癱瘓的「小花」到處治療，現今「小花」已7歲，接受特殊教育中。

為了撐起家計，方怡閔做三份兼職，包括在家中自製辣椒醬，兼做網拍與家庭代工。方怡閔指，當知道女兒確診罕見病時，一度想要放棄，想過死亡，但「死都敢了，還有什麼比這難的」，所以決定活下來面對。捱過最艱苦的時期，方怡閔指她與子女像是「黃金鐵三角，每天都過得非常幸福！」

說起乖巧、貼心的兒子，方怡閔面露笑容。方怡閔指兒子留長髮是為了配合她和妹妹，三人一起把長髮剪下來做一頂假髮，送給罹癌的病患。兒子現年就讀小三，圓圓的臉龐留着長髮，看起來像是小女生。方怡閔指偶爾學校有同學不理解兒子的行為，兒子會耐心地解釋，他這樣做是為了幫助別人。

新北市家扶中心日前在板橋第一運動場舉行歲末感恩聯歡園遊會，方怡閔也帶同兩名子女在現場擺攤。她逆境自強的故事，激勵着每個身處困境的家庭。

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責任編輯︰王明芳