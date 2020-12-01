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【拆彈專家2】吳卓羲高溫下拍爆破戲無怨言　乘機跟劉德華劉青雲偷師

娛樂 11:43 2020/12/01

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

吳卓羲跟劉青雲演拆彈專家。

兩大影帝劉德華劉青雲主演的《拆彈專家2》，有不少動作槍戰戲，一幕講述香港機鐵站的反恐場面出動過百人參演，飾演「爆炸品處理課」警長的吳卓羲更要來回喪跑，但Ron能跟影帝偷師自言已賺到。
 
《拆彈專家2》除劉德華、劉青雲、倪妮三大主角，還有吳卓羲、謝君豪、黃德斌、姜皓文、洪天明等演出，一眾演員為一場反恐戲到香港機鐵站取景，劇組出動過百臨時演員，又租用超過十數部警車、救護車、消防車等，場面逼真浩大。

當中身穿制服、長靴、戴上頭盔飾演警長的吳卓羲，更要在攝氏30度高溫下，在中環街頭跋足狂奔兼跨欄，為了拍出完美效果， 吳卓羲在鏡頭前來回喪跑多次，大汗疊細汗毫無怨言。

戲中有不少大場面爆破戲。


 
吳卓羲表示：「體能即使應付不到都要做，最緊要拍出來靚！其實之前已在機鐵站拍了好多跳躍鏡頭，最辛苦不是我而是導演，拍攝大場面導演兼顧最多。」

吳卓羲透露在片中飾演劉青雲副手，跟對方有不少對手戲，「上一集我跟華哥（劉德華）多對手戲，今次就跟青雲哥，我已經集齊自己好想合作的偶像，我會從旁觀察，在他們身上吸取經驗，對我日後電影發展好有幫助。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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