【2020聖誕節】昂坪360夥FILA搞冬日嘉年華　迎聖誕攤位遊戲贏禮品多打卡位

▲ 參加「360 Winter FILAland」攤位遊戲有機會贏取昂坪360．FILA聖誕主題禮品。（官方圖片）

聖誕想旅行？不妨出走到大嶼山呼吸一下郊外空氣，又可同時玩遊戲贏取獎品，來個輕輕鬆鬆一天遊！昂坪360與FILA兩大品牌聯手，於即日起至2021年1月3日，在昂坪市集上演「360 Winter FILAland」冬日嘉年華，多個打卡位加上動感遊戲，大家快預留日子準備出發了。

「360 Winter FILAland」冬日嘉年華由昂坪360與運動品牌FILA合辦，場地布置以FILA經典的「紅、藍、白」3色為設計，場內有多個打卡位，6大攤位遊戲別具動感又刺激好玩，更有機會贏取超過3萬份昂坪360．FILA聖誕主題禮品，讓大家過一個充滿活力的動感聖誕。

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現場除了滿是極具氣氛的聖誕布置，大家必要在飛躍滑雪板、冰曲街頭風、飄移飛雪車及聖誕滑雪場4大打卡位前拍照。然後當然要參加各個有獎攤位遊戲考身手︰挑戰地壺對對碰、雪人層層疊、冰曲哥爾夫、籃球九宮格、閃電無影手及一球入洞盡顯身手。大家可以憑遊戲券參與，並有機會贏取昂坪360．FILA聖誕主題禮品，包括頸枕、暖手咕𠱸、薑餅人主題咕𠱸等。

在12月25及26日的聖誕節及拆禮物日更有「聖誕小丑大巡遊」，小丑更會遊走於昂坪市集，為賓客送上聖誕驚喜！

「360 Winter FILAland」詳情︰

日期︰即日至2021年1月3日

時間︰10am-6pm

地點︰大嶼山昂平路111號昂坪市集

6大競技攤位遊戲參加辦法︰

1. 凡購買小童來回纜車門票，即可免費獲贈遊戲券乙張；或

2. 凡持纜車門票者，於昂坪市集商戶單一消費滿$100，即可於360旅遊資訊中心免費換領遊戲券乙張；或

3. 於昂坪360東涌或昂坪纜車站售票處或360旅遊資訊中心以$20購買遊戲券乙張。

「聖誕小丑大巡遊」

日萌︰12月25日及26日

時間︰1pm-3pm

記者︰Maria