【日本新事】大阪USJ「超級任天堂世界」明年2月4日開幕    瑪利奧賽車實景亮相

▲ USJ「超級任天堂世界」將於明年2月4日開幕，教人期待。( 相片來源︰USJ Twitter)

雖然疫情在日本反覆，但國內的主題樂園仍不斷更新中。像大阪環球影城官方宣佈，因疫情而押後開幕的新園區超級任天堂世界，已定於2021年2月4日開幕，令粉絲引頸以待。

▲ 多種遊戲中出現的獎杯，倍有親切感。( 相片來源︰USJ Twitter)

以前官方出的會為概念圖，但他們剛發布了園區內的主要遊樂設施，包括「馬里奧賽車－庫巴的挑戰書」場景，據悉今次有「瑪利奧擴增實境賽車」，採用了最新的AR技術，讓用家們戴上專用眼鏡，和瑪利奧等任天堂當家角色一起在賽道上奔馳。

▲ 瑪利奧賽車實景亮相，據悉採用了最新的AR技術，現場感十足。( 相片來源︰USJ Twitter)

這次還公開了以反派角色為主的「庫巴城堡」，城堡當中將會有知名反派角色「庫巴」的巨大雕像，場內也有重現遊戲風格的石壁、監牢、鐵門等裝飾，遊戲感十足。

▲ 以反派角色為主的「庫巴城堡」，有一流的遊戲感。( 相片來源︰USJ Twitter)

另一場景，則是耀西(Yoshi)大冒險，遊客可坐在「耀西」的背上，追著奇諾比奧隊長出發展開尋寶的大冒險，遊戲場景則是蘑菇王國，粉絲們一定大滿足。

▲ 耀西(Yoshi)大冒險，也是粉絲必玩的遊戲。( 相片來源︰USJ Twitter)

今年年初的官方還提到有「力量提升手環」，遊客只要戴上園區提供的手環後，用手機app同步連線，就可在園區內收集金幣、園章等，甚至可一試頭頂問號磚等經典動作，遊戲玩得多，不試「實體玩」又是甚麼感受？

記者︰馮柏偉