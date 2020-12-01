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【香港愛情故事】TVB變陣撼ViuTV皇牌《全民造星3》　無綫延後晚間新聞推第四線劇【有片】

娛樂 12:45 2020/12/01

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TVB劇《香港愛情故事》由龔嘉欣、羅天宇、龔慈恩、白彪、王敏奕、謝東閔等主演。

ViuTV皇牌節目《全民造星3》播出後，成討論焦點。TVB似乎為應付敵陣、搶回十點半時段的收視，由下周起，變陣暫停綜藝節目的播出，同時段換上以住屋問題為內容的劇集《香港愛情故事》對戰，還特意延後晚間新聞的播出時間。

ViuTV選秀節目《全民造星3》已播出1個月，本周邁入40強爭取進當30強的淘汰賽，賽制殘酷越演激烈，吸引大批觀眾每晚追看更成為全城討論話題。

TVB方面如面臨大敵，過往一向在晚間10點半時段播出綜藝節目，最近突然臨時變陣，抽起即將播出的旅遊節目，換上劇集《香港愛情故事》。

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羅天宇與龔嘉欣飾演的年輕夫婦為買樓問題經常吵架。（影片截圖）

TVB變陣推出《香港愛情故事》

往常TVB於晚間10點半時段，主力播放飲食、旅遊等的綜藝節目，本來計劃在正在播放的《阿爺廚房》結束後，會以本地旅遊為題的《港產旅行團》接力。

不過在昨晚（30日）突然換上劇集《香港愛情故事》的預告，並宣佈下周一（12月7日）的10點半時段將改播這套短劇。

家庭之間亦因為住屋問題而發生爭拗。（影片截圖）

《香港愛情故事》本為2021無綫節目巡禮的14部劇集之一，現在為搶回收視，決定提早出街。

此劇共有12集，每集1小時，代表慣常於11時播出的晚間新聞將要延後播出。

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王敏奕不想步父母後塵，而決定不談戀愛不結婚。（影片截圖）

華富邨實景拍攝

《香港愛情故事》兩位新任監製及編審林肯與何靜怡聯手炮製，由龔嘉欣、羅天宇、龔慈恩、白彪、王敏奕、謝東閔等主演，以老、中、青三條愛情線的本土愛情故事作主打，帶出香港人面對的急切土地及住屋問題等。

為呈現真實情況劇組更於華富邨實景拍攝，預告中已見到龔嘉欣與羅天宇有連場纏綿床戲，挑戰電視尺度。

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TVB的劇集時段由八點正的處境劇《愛‧回家之開心速遞》，接連台慶劇《使徒行者3》以及《踩過界2》，加上第四線劇《香港愛情故事》，由晚飯到宵夜足足3.5小時無間段播劇，不怕有劇荒。

更多娛樂花絮，即睇TOPick娛樂IG：https://bit.ly/38KSXpX

撰文 : TOPick柴犬出動

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