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【殺滅害蟲】傢俬舖買新床附贈肥美木蝨　屋主一家難眠：我同個女每晚被咬醒

食用安全 12:28 2020/12/01

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有苦主投訴，在傢俬舖買新床附贈肥美木蝨。

選購傢俬要留神，有網民最近訴苦，指在傢俬舖買入新睡床及傢俬後，每晚都被蟲咬，睡不安寧，其後才發現床櫃內藏木蝨。除了在傢俬舖買傢具外，近年多了港人會從淘寶平買傢俬，有滅蟲專家就指出，從淘寶購買的傢俬9成會有蝨蟲，相當恐怖。

據Facebook群組「床蝨疑問及討論區」，有網民指自己在本地一間傢俬舖買了兩張新床及傢俬，未料卻是惡夢的開始，他形容：

個女同我每一晚都俾嘢咬醒好痕！初頭仲以為係蚊咬！直到早兩日打開床櫃內見到先知！原來係床蝨！真係諗唔到買傢俬送床蝨！

從事主分享的照片中可見，傢俬內有不少黑點，疑似是木蝨排泄物。另有數張相更清晰可見完整木蝨，相當驚人。

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事主指訂傢俬後，有專員上門量度尺寸，但自從新傢俬送來使用後，就開始蟲患問題，睡不安寧：

我真係好大壓力同困擾！囡囡同老婆，連工人姐姐都咬到個個冇覺好瞓。

滅蟲專家：淘寶傢俬9成有蝨蟲

床蝨又稱臭蟲，主要棲息床舖、床板等地方，牠們不帶毒性、不會傳播疾病，但會叮咬人類，以吸食人血維生，令人皮膚紅腫、痕癢難耐，有時甚至會有水泡。

撲滅牠滅蟲有限公司技術顧問任永強曾受訪稱，過去不時收到市民求助，指家中的傢俬出現害蟲或木蝨，當中部分的傢俬是在淘寶訂購的。他形容，雖然在港訂購的傢俬都係喺大陸做，但淘寶購買的傢俬，9成都會有蝨蟲。

根據消委會從香港蟲害控制從業員協會得來的資料，綜合出幾個防治床蝨的方法：

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責任編輯：羅嘉欣

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