有線寬頻架構調整約100人受影響　新聞部裁減40人涉多個組別

▲ 有線寬頻就各部門架構及人力資源作全面檢視及調整，約100人受影響。

有線寬頻通訊公布，新冠肺炎疫情令公司面對艱鉅挑戰，集團需就各部門架構及人力資源作全面檢視及調整。集團現時約有1,300多名員工，是次受影響員工約100人，包括職務調動及離職。據悉有線新聞部裁減約40人，其中負責調查報道的《新聞刺針》編採人員被裁，有6至7人，其餘港聞、財經、主播、攝影師、剪片等各組也有員工被裁。受影響的員工在收到解僱通知後，要即時離職。

集團指，新冠肺炎疫情持續衝擊全球，對香港未來經濟環境前景帶來的不明朗因素，使各行各業在經營上將更嚴峻。公司面對這艱鉅的挑戰，積極以「開源節流」、「覓求新機遇」和「控制成本」的方式，維持競爭力，使集團可持續經營運作。集團將根據勞工法例給予受影響的離職員工適當的補償。

網上流傳有線新聞員工與管理層會面情況，包括問及裁員的準則以及為何在裁員前沒有與部門主管討論，管理層指出有關決定是重整架構及人手。

有線新聞在今年5月曾宣布，由6月至11月要求每名員工每月放2日無薪假。有線新聞部今年出現連番高層人事變動，8月初有線突然撤換新聞部舵手，原本的執行董事馮德雄調任為顧問，改由英文台的謝燕娜（Edna Tse）調任副總經理主管整個新聞部，同時開設2個新聞總監職位，由「香港開電視」的李臻及陳興昌出任。其後有3名在有線工作逾20年的工程部主管遭解僱，新聞部超逾200名記者曾向集團主席邱達昌發公開信。

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記者：伍瑋瑋