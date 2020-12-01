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【2020聖誕節】皇家太平洋平安夜自助晚餐　12月13日前訂可享7折優惠【內附連結】

休閒消費 12:46 2020/12/01

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

皇家太平洋酒店今年推出的平安夜自助晚餐，可以免費任飲紅白餐酒，於12月13日前訂更可享7折優惠。(酒店提供)

皇家太平洋酒店於普天同慶的聖誕佳節，推出12月24日的平安夜自助晚餐連無限添飲紅白餐酒，於2020年12月13日或之前，經官網訂座並繳付全數費用，可折享7折優惠，折扣後成人不用600元便吃到豐富的聖誕自助餐，十分超值。

平安夜當晚，大家可與家人或朋友舒適地於酒店宴會廳內一起細嘗多款聖誕節慶佳餚，菜式包括聖誕傳統火雞配雞肝肉汁、日式壽司手卷、即切烤肉、聖誕樹頭蛋糕等。

聖誕自助餐有多款美食，包括充滿節日氣氛的聖誕蛋糕。(酒店提供)

另外，自助餐同時源源不絕地供應紅白餐酒、橙汁、汽水及指定啤酒，讓饗客一起大快朵頤，歡度窩心溫馨佳節。

現凡於2020年12月13日或之前，經官網訂座並繳付全數費用可享7折優惠，折扣價(另收原價加一)後，成人為590.4元、長者502.4元、小童406.4元，相當抵食。

平安夜自助晚餐連無限添飲紅白餐酒       

日期：2020年12月24日 (周四)     

時間：晚上6時30分至9時30分       

地點：尖沙咀皇家太平洋酒店太平洋廳 (海景翼9樓)       

原價：成人738元、長者628元、小童508元(另收加一服務費)     
備註：現凡於2020年12月13日或之前，經官網訂座並繳付全數費用折享7折優惠。

記者：Mabel

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