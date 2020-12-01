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【寵物樂園】新城市廣場拓2,500呎Pets Park　亞洲最佳犬隻行為治療師親授馴犬秘技

休閒消費 13:15 2020/12/01

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

位於沙田新城市廣場1樓戶外平台的New Town Plaza Pets Park寵物同樂園即將開幕。（商場提供圖片）

沙田新城市廣場（New Town Plaza）的Pets Park寵物同樂園即將開幕 ，全新佔地2,500呎商場寵物遊樂園面世，融合兩大「歷奇區」及「野餐區」。新張期間，一連兩個周末聯同基督教香港信義會「毛孩大笪地」合辦「寵物同樂日」，擁有超過20年犬隻訓練經驗的「亞洲最佳犬隻行為治療師」Eric Ko，更會現身親授馴犬乖乖秘技！

各位寵物主人有喜訊，全新寵物遊樂園即將於沙田登場啦！樂園內外皆有豐富活動讓寵物和主人同樂，一齊度過開心周末鬆一鬆！

佔地2,500呎的全新商場寵物遊樂園，以大自然草原為設計概念，打造兩大「歷奇區」及「野餐區」。（商場提供圖片）

沙田新城市廣場將1樓戶外平台，打造成佔地2,500呎的全新商場寵物遊樂園「New Town Plaza Pets Park 寵物同樂園」即將開幕。內有以大自然草原為設計概念打造的兩大「歷奇區」及「野餐區」，讓主人帶着至萌愛寵來此放電兼打卡。

此外，商場亦將聯同基督教香港信義會社會服務部主理的「毛孩大笪地」舉辦「寵物同樂日」，帶來24個參展單位，為寵物們提供衣食住行各方面的最佳選擇。

主人可以帶着至萌愛寵來此放電兼打卡。（商場提供圖片）

同時，商場亦特別邀請擁有超過20年犬隻訓練經驗，以及於國家地理頻道《金牌馴狗師：亞洲接班人》比賽中勇奪「亞洲最佳犬隻行為治療師」的Eric Ko親臨到場傾囊相授馴犬秘笈，為主人解決寵物身心健康的疑難。The Point by SHKP會員更可憑積分搶奪星級入門券，攜同愛犬讓Eric親教指導，名額有限。

記者：Kristy

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