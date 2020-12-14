【健康專訪】餵母乳媽媽乳房紅腫以為乳腺炎　服用抗生素沒好轉揭患乳癌

▲ 一名30多歲的媽媽發現自己乳房皮膚紅腫，及後發現是確診乳癌。

乳癌是女性癌症殺手第一位，2018年有逾5200人患上乳腺癌，其發病年齡中位數為57歲，當中有110宗的患者為35歲以下。中大醫務中心外科專科醫生梁小蘭接受TOPick訪問時指出，臨床上遇過一些年輕患者的個案，其中一名30多歲的媽媽，某日發現自己乳房皮膚紅腫，在服用抗生素後，情況依然沒有好轉，及後發現是確診乳癌。

根據香港癌症資料統計中心資料顯示，2018年有5287名女性患乳腺癌，年齡組群由20至24歲至85歲以上人士不等。梁小蘭指出確診乳腺癌的女士大多為40至60歲，常見的徵狀一般是有硬塊，惟其他徵狀亦不可以忽視，包括乳房皮膚有紅腫不退、有潰瘍；乳頭損爛、滲漏，或鎖骨、淋巴有腫脹等。

▲ 中大醫務中心外科專科醫生梁小蘭指出，有患者忽視乳癌徵狀，延誤求醫。（文子健攝）

她在臨床上接觸過一些年輕患者，一名30多歲的媽媽在餵哺一個多月母乳後，突然發現自己乳房皮膚紅腫，以為是乳腺發炎，服用了數星期抗生素後，情況依然沒有好轉，及後求醫時發現是確診乳癌。梁小蘭解釋，是因為當癌細胞堵塞了癌細胞系統，會有機會令到乳房皮膚紅腫、灼熱的，令患者以為是乳腺炎。

若不幸患上乳癌，病人的治療可分為手術、化療、電療、打鏢靶針，以及口服賀爾蒙藥等。她稱，治療方案及先後次序須視乎確診腫瘤期數及特性而定，若乳癌擴散亦或會波及骨、肝、肺等器官。

在治療方面，梁小蘭指，大部分確診病人都是第一、二期之間，醫生會建議有關患者進行手術切除，分別是局部切除乳房以及全乳切除。若需全乳切除，醫生亦會癌細胞是否已波及腋下淋巴；若是晚期乳腺癌，或會考慮以化療作治療。

至於有女士會擔心手術後會留有明顯的疤痕，她稱現時技術可盡量將疤痕隱藏，如隱藏在乳暈附近或天然皮膚的折紋內，並提醒患者在手術後無需要特別「進補」，只要均衡飲食，避免進食脂肪高的食物、吸煙及飲酒。除此之外，她亦鼓勵女士投入正常生活，保持恆常運動，如一周內進行約150分鐘帶氧運動等。

梁小蘭亦提醒，常吸煙、飲酒及肥胖的女士都是患乳癌的高危因素，故早來經、遲收經、沒有生育過、沒有餵哺過母乳、或者收經後攝取補充的賀爾蒙的女士，均會增加患上乳腺癌的機會，建議女士在40歲起，每一至兩年要定期做乳房檢查。

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記者：郭詩詩