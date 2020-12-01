【外傭色誘】外傭晚晚穿蕾絲睡衣通屋走　女僱主要求加外套遭拒：10點後是私人時間

▲ 外傭晚晚穿蕾絲睡衣通屋走，女僱主要求加外套被拒絕。

聘請外傭打理家頭細務是香港常見的情況，不過外傭的習慣非人人可以接受。一名網民於社交媒體分享，指女友人聘請的外傭在晚上洗澡後，便換上性感睡衣通屋走。惟家中有男士，女友人曾要求加穿外套，但對方以「私人時間」為由拒絕，帖文引來網民熱議。

一名網民於Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖，指其友人日前向她分享一件趣事，該友人指，家中的外傭最近購買數件性感睡衣，每晚洗澡後均穿著性感睡衣在家中四處走。由於友人的丈夫同在家中，她要求外傭出客廳時加穿外套，惟外傭竟以「私人時間」為理由反駁，

公主（外傭姐姐）答佢10點後係休息時間，係私人時間，所以佢唔想喎......

網民：想博炒！

網民聽聞立刻表示，「笑咗出嚟，我唔識講乜嘢至啱」，遂向網民詢問意見。一眾網民認為外傭正在挑戰僱主的底線，企圖博炒，「休息時間就請佢返入房，廳係大家嘅common area（公共空間），佢衣著過分性感唔適合，亦令僱主覺得唔舒服，如果只係想著畀自己睇嘅唔該返房先換」。有網民建議在家安裝閉路電視，為免造成誤會或尷尬。

網民分享女傭衣著不當例子

有網民分享同樣經歷，其中有港媽指前外傭與8歲兒子同房，惟喜歡在房內穿性感吊帶睡衣睡覺，曾多次反映衣著有問題，對方仍未有改善，

之後我要佢打開房門瞓，話空氣唔流通，自此無見佢再著！

決定在家中裝閉路電視

最後，發帖網民補充，指女友人最後決定除了僱主房間及洗手間外，在全屋增設閉路電視，

佢老公話費事條友屈佢喎！佢哋話佢做嘢尚算ok，而家咁環境請人又煩，所以同佢講過要檢點啲。

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責任編輯︰王明芳