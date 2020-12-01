【糞便顔色】灰色糞便或是癌症警號　醫生教從6種糞便顔色看健康

▲ 灰色糞便或是癌症警號，醫生教從6種糞便顔色看健康。

大便顔色、形狀、次數都可揭示健康問題，台灣外科醫生江坤俊分享，糞便一般有6種顔色，其中褐色、黃色、綠色的糞便都屬於正常，若然出現其他顔色，可能反映身體出現某些毛病，更有機會是癌症的警號。

江坤俊於個人YouTube節目《江醫說健康》中解構6種常見糞便顔色反映的健康問題：

黃褐色：

正常大便的顔色，由於大便的顔色來自於膽汁，膽汁與腸胃道進行細菌作用後，會變成黃褐色

黃色：

若膽汁被吸收得多或被稀釋，糞便會呈黃色

綠色：

通常因腹瀉造成，膽汁來不及與腸胃道進行細菌作用，導致糞便呈綠色，若1、2天後，糞便恢復黃褐色或黃色，就並無大礙

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灰白色：

反映糞便沒有膽汁，代表肝臟裡的膽汁沒有排到腸胃道，多見於胰臟癌、膽管癌、膽囊癌的患者身上



黑色：

有可能是腸胃道出血，例如是胃、小腸等位置，血紅素的鐵離子經過胃酸作用，與糞便混在一起而呈黑色

紅色：

同樣是腸胃道出血，有可能是大腸癌、痔瘡的警號，因血與腸胃的細菌作用時間不長而呈紅色

他提醒，若糞便呈黃褐色、黃色、綠色，均屬於正常，但當發現糞便呈灰白色、黑色、紅色，就應盡早求醫。

糞便形狀反映身體是否缺水

江坤俊指，糞便的形狀可反映身體是否缺水，最理想的大便形狀為香蕉狀，且光滑順暢。若糞便呈顆粒狀、或香蕉狀但凹凸有裂痕，代表要多喝水；假如糞便呈膏狀、水狀，則可能是腹瀉問題。

他補充，醫學上便秘的定義是指一個星期大便次數少於2次，由於每個人的大腸活動功能都不同，故不用強逼自己每天都要排便。

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責任編輯：羅嘉欣