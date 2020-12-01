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【時尚速報】PO house綠色時尚基地　引入可以吃的護膚品及環保服飾

休閒消費 12:57 2020/12/01

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

PO house陳列室採用了水泥牆身和水泥地板的原始簡約室內設計風格。（品牌提供）

在地球資源逐漸短缺下，人類亦開始著重環保及持續發展的議題。定位為綠色生活消費平台的PO house亦於本月成立綠色美容護膚平台nourishyourself.site及開設了陳列室，藉此實踐永續時尚的理念。

位於黃竹坑佔地1,300平方呎的PO house陳列室，採用了原始簡約的室內設計風格。陳列室劃分為兩部份：Nourish Beauty綠色護膚美容專區及Something Ode時尚專區，從本地及全球搜羅了一系列綠色品牌與產品。

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病毒衝擊全球，喚醒了人類愛護生態環境和守護個人健康的重要，大家開始著重產品的安全及天然成分。因此美容專區內引入了13個綠色品牌，包括主張「Less is More」簡約美容哲學的美國LESSE、堪稱可以吃的護膚品Pink House、純素美容品牌Vree等等，給肌膚帶來最純淨健康的護膚體驗外，同時亦可為保護環境出一分力，產品可於網上平台nourishyourself.site買到。

店內亦引入了來自日本、芬蘭等地的時尚品牌。（品牌提供）

Something Ode擺放了不少優質二手衫出售，亦有引入來自日本、芬蘭等地的環保時尚品牌。（品牌提供）

至於時尚專區Something Ode，名稱其實取自「Something Old」，意思是發掘舊物的新意義。Something Ode提倡給優質二手時裝再生生命，透過大量收集二手衣物並進行篩選，把質素完好的舊衣物重新造型，此系列的收益會全數捐給慈善機構。

店內亦引入了來自日本、芬蘭等地的時尚品牌，全都打正環保旗號，希望大家消費之餘也愛惜地球。

地址：香港黃竹坑香葉道41號12樓1219-21室（3565 4955）
*必須預約  

記者︰Maria
 

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