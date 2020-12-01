【移民加拿大】港女移居零下30度寒冬溫尼伯20年　談加國移民新政策「先別太興奮」

▲ 「溫尼伯楓C9 」版主Windy居於溫尼伯逾20年，享受小城簡單的生活。

若有留意加拿大的移民資訊，在曼尼托巴省（Manitoba）的溫尼伯（Winnipeg）是不少港人查詢的落腳點，因當地的申請入籍門檻相對較低，但入冬後逾零下30度的氣溫，也令人望之猶豫。港人Windy在曼尼托巴省居住逾27年，並在Facebook設立「溫尼伯楓c9」專頁，分享這小城的生活資訊。嚴寒下你真的「頂得住」？

▲ 於加拿大溫尼伯居住的Windy，開設FB「溫尼伯楓c9」專頁分享當地生活的點滴。(相片來源︰被訪者提供)

挑加拿大移民城市，不少人會揀溫哥華或多倫多，但作為70後的兩孩媽媽，Windy則選了溫尼伯這小城。「1993在香港讀完中三，就過來加拿大讀Grade 10，本在曼尼托巴省的Dauphin讀，後來才去省會溫尼伯的大學讀建築，至碩士畢業。當初揀Dauphin，只因媽媽有朋友的兒子在那裏讀，早去較易適應。」

▲ Windy與女兒享受加拿大的自然風光。(相片來源︰被訪者提供)

大學畢業後，Windy因家事曾返港工作幾年，後來為與男友結婚，才回到溫尼伯生活，直到現在。面積約465平方公里的溫尼伯，人口約有75萬，地廣人稀。

這裏是平原地方，7至8月的夏天最舒服，丈夫就是喜愛這裏陽光充沛，氣候乾爽。到9月開始轉涼，10月底就下第一場雪，到1、2月就最凍，零下40多的體感溫度，年年都有，可以維持個多星期，零下30度左右就較普遍。 冬天時剷雪是平常活動，其實車和室內地方全都有暖氣，所以也不是很多人想像般冷。

▲ Windy說溫尼伯最凍可達零下50度，但指不是每個冬天都會出現，滑雪溜冰也是常事。(相片來源︰被訪者提供)

Windy記得06年左右回流溫尼伯時，華人並不多。「自從2014年傘運開始，多了香港人過來，近年自然更多。因這裏的移民政策較吸引，不少人藉學生簽證過來，配偶則拿工作簽證，在這裏找工，做半年至一年全職工作後就可申請省提名從而入籍。」工作方面，Windy指初到貴境最好做一些低門檻的工作如侍應或售貨員入手，累積本地經驗，之後再找工作就相對容易；持有學簽通常可每星期做20小時的兼職。

▲ 在嚴寒的溫尼伯，勇闖雪迷宮是大小同歡的玩意。(相片來源︰被訪者提供)

溫尼伯樓價平 2,000呎獨立屋300萬港元

作為小城市，溫尼伯其中一個優勢就是樓價平，生活指數較低。

二、三千呎的獨立屋，只約50萬加幣/約300萬港元；溫哥華、多倫多則要100萬加幣以上起跳。不用為層樓花很多錢，壓力較少，變相換回生活質素。

但Windy表示，買得獨立屋都是打算長期居住的人士，因需顧及的瑣事也多。「譬如冬天要剷雪，聖誕節也不是買張機票就走得，因間屋若長期無開燈，會有賊人打主意，要set開燈的時間，當然也要和隔離鄰舍打好關係，方便照應。」

▲ Windy的家上下層合共4,000呎，幾十人開party也絕對無問題。(相片來源︰被訪者提供)

Windy說港人選擇定居溫尼伯，宜先租後買，若因天氣或生活環境不適合，也可靈活選擇。「溫尼伯樓價低、升得慢，所以買樓也不用急。」

Windy現職園境建築師，負責畫則估價，她說溫尼伯地方小，就業市場也較平均。

如果做財經工作，一定是去多倫多︰若是做film production之類，溫哥華則比較多工作機會。港人來到加拿大，未必能做回本行，或要重新考牌，就算有工作也沒香港般高薪，兼且加國稅重，要花時間適應。但溫尼伯不少工種長期缺人，如藍領的建築工、中餐廳廚師等，也是移民的好方法。

Windy說朋友圈中，有人在港時任職衛生署，於溫尼伯能找回肉類檢測這類公務員工作，已算相當幸運。

唸小學壓力低 著重孩童閱讀思考

溫尼伯生活壓力低，Windy說正適合發掘自己的興趣，如整蛋糕、繪畫、閱讀等，夏天則可郊遊遠足，冬季可溜冰滑雪，或在家開派對。「我間屋上下層合共4,000呎，30、40人來絕對無問題。」她當年到加國唸高中，目前也有兩個分別為8歲及11歲的女兒，她說加拿大的公校由幼稚園到中學都不用學費。

而且成績無排名，沒甚麼壓力，小三開始才算有功課，都是在學校完成，香港家長可能不太習慣。校內着重孩童的閱讀和思考、跟同學是否合群，注重創意及解決問題的能力。 一班只約廿多個學生，老師較易針對學生成長，加以扶助。小學可能拔尖不足，但保底卻應綽綽有餘。學生到讀高中、大學時，壓力才較大，也是加國把關之處。至於入大學，溫尼伯沒有公開試，全靠中學Grade 11、12的成績，但入學要求，每間大學及心儀學系均不同。

▲ 溫尼伯夏天時陽光充沛，與兩個女兒郊遊也是活動之一。(相片來源︰被訪者提供)

Windy以自己兩個小朋友為例︰「丈夫為當地華人第二代，女兒不懂串字，他會着她用英文拼音嘗試，中間可能有錯，但不會直接串出來幫她。以後孩子就知道串字的技巧。」

加國移民新政策 「先別太興奮」

關於加拿大移民，近月的熱話是加拿大因應港區國安法實施，推出新措施方便香港年輕人移居，並提供途徑申請成為永久居民，而加拿大政府亦承諾會加快完成申請人的配偶、伴侶和子女的申請程序，令港人大為雀躍。但這條「HK Path」，Windy着大家不要太過興奮︰

作為在加拿大生活廿多年的港人，一個民主國家政策出爐，要看有沒有民意反彈，要白紙黑字寫出來才能作實，未有細節都係估住先，屆時可能會放寬其他省入籍門檻，就未必會來溫尼伯。

▲ Windy家的花園，夏冬時各有不同的玩意，嚴寒時則會變為私人溜冰場。(相片來源︰被訪者提供)

Windy寄語若港人有心赴加生活，現時可以裝備自己，待明年情況明朗化，再作更具體部署。學好英文、鋪排如何融入社區、擴大人際網絡也是很重要。「這裏是多元種族共融，英文有波蘭或印度口音都無問題。觀乎人緣好的人，多是開朗健談、性格樂觀及唔怕醜，只要對方感受到你的真心，就可融入社區。溫尼伯地大人稀，返教會、做義工，參加小朋友的課外活動，都可認識其他家長，擴闊社交圈子。」

記者︰馮柏偉