【2020聖誕節】Paper Moon聖誕Brunch每位398元  預訂聖誕除夕晚宴享早鳥優惠

▲ Paper Moon 聖誕 Brunch 首度登場398元/位。(餐廳提供)

Paper Moon 今年首次推出節日Brunch，讓客人於假期享受悠閒中午時光，平日的頭盤是意大利海鮮拼盤，包括生蠔、吞拿魚他他、三文魚薄切、燒帶子和大蝦伴番茄忌廉汁。而聖誕日的Brunch則有火雞胸沙律伴雜菜、醃漬南瓜及石榴醬倍添佳節氣氛。來到新年Brunch便會換上有意大利「火腿之王」之稱的Culatello Ham 風乾火腿伴黑醋汁。

大廚精選8款主菜讓客人任選其一，包括巴馬火腿、火箭菜披薩；燉鴨肉開心果粗管麵；黑松露牛肝菌菠菜蘆筍闊條麵；醃漬甜蝦青瓜番紅花意大利飯；米蘭式炸小羊扒伴火箭菜沙律及薄荷沙律醬；香烤阿拉斯加鱈魚伴白酒番茄汁(另加$60)；新鮮龍蝦車厘茄羅勒意粉(另加$80)；燒美國特級牛柳伴鵝肝、嫩菠菜、蘆筍及黑松露醬(另加$80)。

▲ 燒美國特級牛柳伴鵝肝、嫩菠菜、蘆筍及黑松露醬，需另加$80。(餐廳提供)

Brunch當然少不了擺盤精美的甜品，客人可在雲呢拿奶凍伴雜莓、招牌意大利芝士餅以及傳統意大利聖誕食物的意式聖誕麵包當中三選其一。詳情：

1.意式聖誕Brunch於12月25至27日供應，第一時段11am-12:45pm，第二時段1:15pm-3pm，每位$398 (兩位起) 。

2.意式新年Brunch於1月1至3日供應，第一時段11am-12:45pm，第二時段1:15pm-3pm，每位$398 (兩位起) 。

▲ 餐廳有戶外座位，望維港靚景。(餐廳提供)

除吃Brunch，大家還可選擇餐廳的聖誕除夕晚宴，並有早鳥優惠，詳情：

1.意式聖誕6六道菜式晚宴於12月24至25日晚上供應，第一時段6pm-8pm，第二時段8:30pm至閉店，每位$1,080。凡於2020年12月15日或之前訂座及預付訂金每位$500，即享每位$888早鳥優惠。

2.意式除夕6道菜式晚宴於12月31日晚上供應，第一時段6pm-8pm，第二時段8:30pm至閉店，每位$1,080。凡於2020年12月20日或之前訂座及預付訂金每位$500，即享每位$888早鳥優惠。

查詢：2156 2256

記者：郭秀芳