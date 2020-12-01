醫院管理局成立30周年　主席范鴻齡稱會探討公共醫療系統可持續發展

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醫院管理局今日（1日）成立30周年。醫院管理局主席范鴻齡表示，醫管局在過去30年與香港市民走過一段不平凡的道路，包括見證公共醫療服務的發展，以及公立醫院的服務逐漸完善化，但此亦有仍所有醫管局同事的無私奉獻，特別在過去一年疫情期間，全因大家不眠不休、甚至「奮不顧身」去抗疫，才可頂著這場世紀疫症。

范鴻齡今日發表網誌，指醫管局成立之初共接管了36間政府醫院和補助醫院，當時的每年的住院病人約60多萬人次、急症室求診病人約125萬人次，至今公立醫院及醫療機構已增加至43間，另有49間專科門診診所和73間普通科門診診所，每年住院病人超過175萬人次、急症室求診病人超過200萬人次、專科門診的求診病人更高達760多萬人次。

他稱，現時公立醫院已照顧了全港逾9成病人，惟隨著人口老化，或會窒礙公共醫療服務的可持續發展，導致公院服務供求失衡，因此在他去年上任時已成立了專責小組，探討公共醫療系統可持續發展的方向，包括減少病人對公立醫院專科服務的需求，從源頭著手推廣基層健康教育，另將較為穩定的專科病人交由家庭醫生照顧，改善有關問題。

此外，醫管局亦積極開展更多公私營協作計劃，希望資助更多病情較穩定和合適的病人到私營醫療市場，縮短病人的輪候時間，並解決公私營專科服務失衡的情況；另亦發展更多護士診所，讓病人在見醫生前解決不少護理和健康管理的問題；積極探討如何提升公立醫院的人手、大力發展智慧醫院，提升醫院的硬件、軟件和基建設施，令公院的醫護人員繼續以最佳狀態，守護著香港市民的健康。

他強調，公共醫療系統可持續發展的問題，並非在三、幾年間可以解決，亦並非單憑這代醫管局管理層的努大就可以立即看到變化，但相信醫管局只要繼續努力，醫管局的下一個30年，將會更燦爛、將會創下更多佳續。他說，過去30年，醫管局與香港市民經歷了兩場重大疫症，包括「沙士」，強調只要同心合力，一定可以戰勝疫症：

我們在17年前成功戰勝過；跟著這場「新型冠狀病毒」疫症，我們所有同事仍然跟香港市民在努力拼搏中，只要我們同心合力，最終也可戰勝這場疫症。感謝所有醫護人員，亦感謝所有香港市民一直與我們同行！

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責任編輯：郭詩詩