【新冠肺炎】政府今起在九龍城設立流動採樣亭　暫定開放至本周五

▲ 政府今日於九龍城啟德社區會堂設立流動採樣亭，暫定開放至12月4日（星期五）。（資料圖片）

政府宣布，由今天（1日）開始，政府將安排承辦商香港分子病理檢驗中心有限公司，於九龍城啟德社區會堂設立流動採樣亭。服務時間為12月1日（星期二）下午2時至晚上8時。其後每天上午10時至晚上8時，暫定開放至12月4日（星期五）。

政府會在檢視該流動採樣亭的使用情況及市民對檢測服務的需求後，決定是否有需要延長流動採樣亭的運作時間。其餘四個在荃灣、西貢及大埔區的流動採樣亭會繼續提供服務。檢測承辦商會於流動採樣亭向市民提供鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集服務，進行檢測，費用全免。

須接受強制檢測的人士於流動採樣亭接受檢測，將被視作等同於社區檢測中心接受檢測。檢測結果呈陰性的市民會收到電話短訊通知。若有樣本呈現初步陽性，會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢以確認結果，確診個案會由衞生署衞生防護中心跟進並公布。

發言人呼籲所有對身體狀況有懷疑的人士，或有感染風險的人士（如曾到訪有疫情爆發的地方或曾接觸確診個案）盡快進行檢測，以有效地及早識別感染者。

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責任編輯：陳子謙