【愛滋恐慌】女大學生被爆賣淫感染愛滋　全校男生急驗血女生被送精神病院

▲ 一名女大學生被爆在微博寫賣淫日記並感染愛滋病。

浙江一名女大學生被爆在微博寫賣淫日記，記錄賣淫過程，嫖客包括校內多名男學生，更指她感染愛滋病，嚇得全校男生急忙檢查身體。事件傳出後，引起熱議，疑似當事人發聲明指：「你靠勤工儉學，我靠賣淫，我又沒傳播HIV，也沒犯多大錯」，更稱自己患有抑鬱症。校方周日（29日）亦發聲明，表示高度重視此事，並指當事人為大一學生，已被送往精神病院接受治療。

全校男生陷入恐慌 急忙檢查身體

綜合內地媒體報道，浙江農林大學一名女學生在微博帳戶「小姆苟呢」寫《姆苟日記》，詳細記錄賣淫過程，並描述自己當時的心理狀態，內容露骨，而且不時上載衣著暴露的相片。近日有人在微博爆料，把這名女生賣淫一事傳開，嫖客包括校內外人士，甚至指她感染愛滋病，被校方開除學籍。

浙江某大學的一個大一女的有性癮，社會人的活也接學校的男生也接。還在微博上寫日記，詳細描述了她的嫖客們，甚麼部長啊班長話劇社長足球隊長之類的男的嫖她，姓甚麼幹甚麼的都寫了，然後就被人扒出來了……現在已經得了HIV，還被學校開除了……

有指事件引發熱議，全校男生陷入恐慌，紛紛去檢查身體。因日記並無遮掩嫖客身份，故涉事男生亦很快被網友找出來。

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疑似當事人否認感染愛滋

疑似當事人的微博新用戶「夏婧茹」在11月29日發文，澄清自己並無感染愛滋病，並透露曾表達「要死」，是因為自己長期患有抑鬱症和胃病。

1.我沒HIV，yp不是為了報復社會，我說自己要死，是因為長期受抑鬱症和胃病折磨。 2.我目前沒被退學，只是在停課狀態，能不能回來，看學校裡面的輿論，我所能做的只是積極配合心理醫生治療而已。 3.事件涉及到的所有男生都不是惡人（甚至可以說我也不算惡人），煩請你們不要打擾他們的生活，就算你們認為我寫下的所有人和我都一樣是罪大惡極，學校處不處理他們也都沒關係，反正這個世界對我沒有公平過，我無所謂了。 4.問這個問題的人，顯然心理也有疾病，建議和我一起拼單看醫生呢，親親。 5.我很漂亮，而且身材很好，說我醜和坦克的人可以嘗試去購買一面全身鏡，恰當的自我認知和符合客觀實際的審美水準也是心理健康的一部分。

有指該名女生自小討厭父母，家庭背景複雜——父親疑出軌，同父異母的姐姐則被虐，自己小時候則沒人管。

校方：學生在精神病院接受治療

浙江農林大學周日（29日）在微博發公告證實，當事人為該校大一學生，已被送往精神病專科醫院接受治療。

【情況通報】學校高度重視網友反映的網名為「小姆苟呢」的微博用戶在網上發表言論引發議論一事。經查，該微博用戶為我校大一新生。在家長的陪同下，該生正在杭州某精神病專科醫院住院治療。學校已成立工作組，相關情況正在調查中。我校歷來重視學生思政教育，對違反校紀校規行為，一經查實，嚴肅處理！

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責任編輯：羅嘉欣