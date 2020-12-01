【世界第一帥】20歲藏族靚仔小鮮肉一夜爆紅　拒入娛圈留家鄉做旅遊大使月賺4千【多圖】

▲ 20歲四川藏族少年憑著俊美外表，在內地網絡爆紅。

一名擁有迷人電眼的美男子，近日因一段草原放羊片段在內地網絡爆紅，經網民起底後發現，美男子全名叫丁真珍珠，年僅20歲，來自四川甘孜藏族自治州康巴藏族。不少娛樂圈公司希望跟他簽約，惟他無意入行，寧選擇在家鄉做旅遊推廣工作，月薪3,500元人民幣（約4,100港元）。

身高1.8米的丁真，五官輪廓深，並擁有一頭烏黑頭髮、迷人雙眸及純真笑容，一名攝影師於上月初上載了一段丁真在草原放羊的短片後，其電眼火速迷倒萬千女網民，其後丁真首開微博帳號，一星期已吸納後過百萬粉絲。

▲ 《丁真的世界》記錄了丁真的故事。（微博圖片）

據內地《澎湃新聞》報道，娛樂圈公司都爭相想簽下丁真出道，並收到很多綜藝節目的邀請，惟丁真選擇留在四川甘孜理塘的家鄉，加入了當地國企旅遊公司擔任旅遊大使，月薪3,500元人民幣（約4,100港元），負責拍片宣傳、做導遊等，推廣家鄉的旅遊業。

▲ 丁真擁有純真的笑容。（微博圖片）

旅遊公司總經理表示，丁真的工作很繁忙，加上語言的差異，暫時不適合入行做明星，「如果一下子把他帶到長沙，上海或北京，他會很不自在。」

報道引述了內地媒體《時差島》發布的一段影片《丁真的世界》，記錄了丁真的故事，以及位於海拔4014米、四川省甘孜州理塘縣的磅礡風景。

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在影片中，丁真表示自出生起從沒有離開家鄉理塘，去過最遠的地方為離家3小時車程的理塘縣城，他又言最想去的地方是西藏拉薩，也是其父母最想朝聖之地。

最愛騎白馬 盼做「賽馬王子」

他介紹最愛的小白馬叫「珍珠」，是爸爸用最好的馬換回來，他希望騎著「珍珠」能在馬術比賽中跑到第一名，他曾在一次訪問中說過，「不想去當明星，想做賽馬王子」，令網民對他的好感度大增，覺得「賽馬王子」保留了純真。

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對於忽然成為名人，他雖不知道自己為何「走紅」，但也感到非常高興，亦可以幫手宣傳家鄉理塘縣。據影片介紹，理塘縣歷史悠久，藏語稱理塘為「勒通」，意指「如銅鏡般平坦純淨的草原」，故理塘有「天空之城」之稱。

家中大哥負責放養牛羊

丁真是家中的大哥哥，還有一個弟弟，從小負責放牛羊幫補家計，現在他成為旅遊大使，是爸爸為他傾談促成的。

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丁真爸爸是一家之主，曾在村內當了15年會計，負責為村民記賬，也能講漢語，是村內的「知識分子」。爸爸對於兒子成為大紅人，心情仍然很激動，還笑言自己可以退休享福。

整晚睡不著，想起都跟做夢一樣！高興啊，不只是他好，也能把全村帶好！

不過，丁真的媽媽卻多一份擔心，直言兒子讀書少，難以出去闖，還有家裏所養的90多頭牛乏人照顧。丁真指自己首要任務是好好學習，希望家人能過回平靜生活，不被外界打擾。

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責任編輯︰林綺玲